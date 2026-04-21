OCBC запускает токенизированный золотой фонд на Ethereum и Solana

Крупнейший сингапурский банк Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) объявил о запуске инновационного токенизированного золотого фонда. Этот фонд, получивший название OCBC Digital Gold, будет функционировать на двух ведущих блокчейн-платформах — Ethereum и Solana, что открывает новые возможности для инвесторов в драгоценные металлы. Данная инициатива является частью более широкой тенденции токенизации реальных активов (RWA), которая набирает обороты в финансовом секторе.

Запуск OCBC Digital Gold призван предоставить инвесторам более доступный и эффективный способ владения золотом. Токенизация позволяет разделить физический актив на мелкие цифровые доли, которые можно легко покупать, продавать и передавать. Использование блокчейнов Ethereum и Solana обеспечивает прозрачность, безопасность и децентрализацию транзакций, снижая при этом операционные издержки, традиционно связанные с хранением и торговлей физическим золотом. Выбор двух разных блокчейнов также может быть обусловлен стремлением к диверсификации рисков и использованию преимуществ каждой платформы: Ethereum известен своей надежностью и широкой экосистемой DeFi, а Solana — высокой пропускной способностью и низкими комиссиями.

Растущая популярность токенизированных активов

По данным аналитических компаний, общая стоимость токенизированных реальных активов на публичных блокчейнах в настоящее время превышает 29 миллиардов долларов США. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост, увеличившись более чем на 10% только за последний месяц. Такой динамичный рост свидетельствует о растущем доверии институциональных и розничных инвесторов к концепции токенизации. Помимо золота, токенизируются различные активы, включая недвижимость, облигации, акции и даже произведения искусства, что открывает новые рынки и инвестиционные возможности.

OCBC, будучи одним из крупнейших финансовых учреждений Юго-Восточной Азии с активами под управлением в размере более 500 миллиардов долларов США, своим шагом подтверждает серьезность намерений традиционного финансового сектора в отношении блокчейн-технологий. Это не просто эксперимент, а стратегическое решение, направленное на модернизацию инвестиционных продуктов и привлечение новой категории клиентов, ориентированных на цифровые активы. Интеграция традиционных активов с децентрализованными технологиями является ключевым элементом эволюции глобальной финансовой системы.

Что это значит для инвесторов и рынка СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ запуск подобных фондов, хоть и напрямую недоступных из-за регуляторных ограничений, является важным индикатором глобальных тенденций. Он демонстрирует, что крупные мировые банки активно осваивают блокчейн для создания новых финансовых продуктов. Это может стимулировать развитие аналогичных инициатив в регионе, особенно с учетом растущего интереса к цифровым финансовым активам (ЦФА) и токенизации в России. Появление таких продуктов упрощает доступ к инвестициям в золото, делая его более ликвидным и менее затратным в хранении, что потенциально может повлиять на стратегии диверсификации портфелей. Майнерам стоит обратить внимание на развитие инфраструктуры, поддерживающей такие активы, так как это может косвенно влиять на спрос на вычислительные мощности и стабильность блокчейн-сетей.