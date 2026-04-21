Сервис доставки DoorDash совместно с Tempo внедряет выплаты в стейблкоинах. К инициативе также присоединились Stripe, Coastal Bank и ARQ.

Сервис доставки еды DoorDash объявил о внедрении выплат в стейблкоинах через платформу Tempo. Этот шаг является частью стратегии компании по расширению использования криптовалют в повседневных платежах. К инициативе также присоединились такие компании, как Stripe, Coastal Bank и ARQ, которые уже начали внедрять платежные потоки на основе стейблкоинов в сети Tempo.

Tempo, выступающая в качестве оператора платежной сети, предоставляет инфраструктуру для обработки транзакций в стейблкоинах. Это позволяет компаниям осуществлять быстрые и безопасные выплаты с минимальными комиссиями. Внедрение таких технологий особенно актуально для международных платежей, где традиционные банковские системы часто сталкиваются с задержками и высокими издержками.

DoorDash, известный своими инновациями в сфере доставки, рассматривает использование стейблкоинов как способ повышения эффективности своих операций. Компания рассчитывает, что это позволит сократить издержки и ускорить процесс выплат для партнеров и сотрудников. Кроме того, это может привлечь новых пользователей, заинтересованных в использовании криптовалют.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Внедрение подобных технологий может стать шагом к более широкому распространению криптовалют в повседневной жизни. Для майнеров и инвесторов это также открывает новые возможности для использования стейблкоинов в качестве инструмента для расчетов и инвестиций.