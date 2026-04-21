Крупнейшая майнинговая компания Core Scientific объявила о планах выпуска долговых обязательств на сумму $3,3 млрд. Средства, полученные от продажи частных облигаций, частично будут использованы для погашения займов по кредитным линиям.

Core Scientific, одна из ведущих компаний в области майнинга биткоинов, продолжает укреплять свои финансовые позиции. Выпуск долговых обязательств является частью стратегии по оптимизации структуры капитала и снижению финансовой нагрузки.

Компания активно инвестирует в расширение своих мощностей и модернизацию оборудования. В последние месяцы Core Scientific увеличила количество установленных ASIC-майнеров, что позволило ей занять лидирующие позиции по хэшрейту в сети Bitcoin.

Финансовые аналитики отмечают, что выпуск долговых обязательств может быть связан с необходимостью рефинансирования существующих кредитов и снижения процентной нагрузки. Это позволит компании высвободить дополнительные средства для развития бизнеса.

Что это значит

Для майнеров из России и СНГ новости о финансовых маневрах крупных компаний, таких как Core Scientific, являются важным индикатором состояния отрасли. Укрепление финансового положения ключевых игроков может положительно сказаться на стабильности рынка майнинга и привлечь новых инвесторов.