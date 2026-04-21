Консультационный совет Coinbase опубликовал 50-страничный доклад, в котором предупреждает о потенциальной угрозе квантовых компьютеров для безопасности блокчейнов. В документе утверждается, что современные блокчейны остаются безопасными, но появление устойчивых к ошибкам квантовых компьютеров, способных взломать широко используемые методы шифрования, становится всё более вероятным.

Авторы доклада подчеркивают, что криптоиндустрия должна начать подготовку к этому сценарию уже сейчас. Они отмечают, что квантовые компьютеры могут стать реальной угрозой для криптографических алгоритмов, которые лежат в основе безопасности блокчейнов и криптовалют.

Согласно докладу, квантовые компьютеры смогут взламывать криптографические ключи, что может привести к компрометации кошельков и транзакций. Это особенно актуально для криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, которые используют алгоритмы, потенциально уязвимые для квантовых атак.

Что это значит для России и СНГ? Криптосообществу в регионе стоит обратить внимание на разработку постквантовых криптографических решений. Внедрение таких технологий может стать ключевым фактором для обеспечения долгосрочной безопасности криптовалют и блокчейн-проектов.