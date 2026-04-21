За последнее десятилетие хакеры похитили криптовалюты на сумму более $17 млрд, согласно данным DefiLlama. Основной причиной потерь стали компрометации приватных ключей, хотя в последнее время наблюдается рост эксплойтов в DeFi.

Причины и масштабы криптокраж за последнее десятилетие

По данным аналитической платформы DefiLlama, за последние десять лет злоумышленники похитили криптовалютные активы на общую сумму, превышающую 17 миллиардов долларов США. Этот значительный объем потерь подчеркивает уязвимости в экосистеме цифровых активов, которые продолжают эволюционировать.

Основной причиной масштабных краж, как показал анализ, стала компрометация приватных ключей. Этот метод позволяет хакерам получить прямой доступ к кошелькам пользователей или фондов, минуя сложные смарт-контракты. Приватные ключи могут быть скомпрометированы различными способами, включая фишинговые атаки, вредоносное ПО, уязвимости в системах хранения или даже внутренние сговоры.

В последние годы, однако, наблюдается заметное изменение в тактике злоумышленников. Если ранее акцент делался на прямом доступе к средствам через приватные ключи, то теперь все чаще фиксируются эксплойты, направленные на децентрализованные финансовые протоколы (DeFi). Эти атаки используют уязвимости в коде смарт-контрактов, логические ошибки или манипуляции с ценовыми оракулами, что позволяет хакерам выводить средства из пулов ликвидности или других DeFi-приложений. Это свидетельствует о том, что по мере развития криптоиндустрии, методы атак становятся более изощренными и требуют глубокого понимания архитектуры блокчейна и смарт-контрактов.

Анализ DefiLlama также показывает, что, несмотря на постоянное совершенствование мер безопасности и появление новых технологий, таких как мультиподписные кошельки и аппаратные хранилища, угроза краж остается актуальной. Постоянное внимание к безопасности, как со стороны разработчиков протоколов, так и со стороны индивидуальных пользователей, является критически важным для минимизации рисков.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ эта статистика служит важным напоминанием о необходимости соблюдения строгих мер безопасности при работе с криптовалютами. Независимо от того, используете ли вы централизованные биржи или децентрализованные протоколы, защита ваших приватных ключей должна быть приоритетом. Использование аппаратных кошельков, двухфакторной аутентификации, а также тщательная проверка адресов и смарт-контрактов перед совершением транзакций могут значительно снизить риск потери средств. Учитывая, что регулирование крипторынка в регионе находится на стадии формирования, ответственность за сохранность активов лежит преимущественно на самих пользователях. Майнерам также следует уделять внимание безопасности своих майнинговых пулов и кошельков для выплат, чтобы избежать несанкционированного доступа.