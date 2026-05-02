Вчера вечером Wall Street Journal опубликовал расследование, связавшее криптопроект World Liberty Financial (WLF), поддерживаемый семьёй Трампа, с сетью мошенников, обманувших инвесторов на $1 млрд. Основное внимание уделяется связям WLF с компанией AB, чьи руководители попали под санкции США в октябре 2023 года.

Что зафиксировано

Расследование выявило, что WLF заключила партнёрство с компанией AB менее чем через месяц после того, как её ключевые фигуры — Ян Цзянь (контролирующий акционер) и Ян Яньмин (генеральный менеджер) — были включены в санкционный список Министерства финансов США. Оба обвиняются в причастности к сети мошенников Prince Group, которая управляла как минимум 10 криминальными центрами в Камбодже.

Причины

AB разрабатывала блокчейн-курорт в Восточном Тиморе, который, как выяснилось, использовался для отмывания средств, полученных от мошеннических схем. WLF, в свою очередь, запустила стейблкоин USD1 на сети AB, что вызвало вопросы о должной проверке партнёров (KYP).

Цифры и метрики

Объём мошенничества: $1 млрд

Количество санкционированных лиц и компаний: более 140

Дата санкций: 14 октября 2023 года

Дата партнёрства WLF и AB: менее чем через месяц после санкций

Что будет дальше

Министерство юстиции США и SEC продолжают расследование в отношении Chase Herro и Zachary Folkman, ключевых фигур WLF. В фокусе внимания их предыдущие проекты — Yield Game и Dough Finance — на предмет возможного использования инфраструктуры, связанной с мошеннической сетью.

Уроки для российского майнера

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные случаи подчёркивают важность тщательной проверки партнёров и инфраструктуры, особенно в условиях ужесточения регулирования крипторынка в России. Для российских майнеров, работающих в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область (тарифы около 3-5 ₽/кВт·ч), это также сигнал о необходимости учитывать юридические риски при выборе партнёров и инфраструктуры.

Кроме того, действующее регулирование РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», требует от майнеров соблюдения строгих норм прозрачности и отчётности. Курс рубля к доллару, составляющий около 90-95 ₽ за $1, также влияет на рентабельность операций, особенно в условиях возможных санкций.