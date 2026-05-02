Индекс доминирования биткоина (BTC.D) приближается к третьему историческому мёртвому кресту, что может стать сигналом для начала сезона альткоинов. Ethereum (ETH) нацелен на рост на 50% до $3 430, что может повлиять на российских инвесторов, особенно в условиях текущего курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Триггер события

Индекс доминирования биткоина формирует мёртвый крест на месячном графике, что происходит всего третий раз в истории. Это событие обычно предшествует активному росту альткоинов. Ethereum, как крупнейший альткоин, уже торгуется ниже уровня $2 300, но аналитики прогнозируют его рост до $3 430.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В прошлом мёртвый крест индекса доминирования биткоина наблюдался дважды: в 2018 и 2021 годах. В обоих случаях это приводило к значительному росту альткоинов. Например, в 2021 году Ethereum вырос на 150% за три месяца после аналогичного сигнала. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация напоминает начало 2021 года, когда альткоины показали значительный рост.

Цифры, которые меняют картину

Индекс доминирования биткоина: 48.5%

Цена Ethereum: $2 280

Прогнозируемый рост ETH: 50% до $3 430

Курс ЦБ РФ: 90-95 ₽ за $1

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Российские инвесторы могут ожидать роста альткоинов, что особенно актуально в условиях текущего курса рубля. Для майнеров в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, это может означать увеличение доходности от майнинга Ethereum. Однако стоит учитывать налоги: НДФЛ 13% для резидентов и налог на прибыль 25% для юридических лиц.

В ближайшие месяцы можно ожидать увеличения интереса к альткоинам, что может повлиять на рынок криптовалют в целом. Российские инвесторы должны быть готовы к возможным изменениям в регулировании, особенно в свете ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».