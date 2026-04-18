Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, представила новый пользовательский интерфейс под названием USDC Bridge. Этот инструмент предназначен для упрощения межсетевых переводов стейблкоина USDC между различными блокчейнами. Решение построено на основе протокола Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP), который обеспечивает безопасность и эффективность транзакций.

USDC Bridge поддерживает переводы между как минимум 17 блокчейнами, включая Ethereum, Solana, Avalanche и Polygon. Это позволяет пользователям легко перемещать свои активы между сетями без необходимости использования сторонних мостов или сложных технических решений.

В Circle подчеркивают, что новый интерфейс делает процесс перевода USDC более интуитивным и доступным для широкого круга пользователей. Это особенно важно для тех, кто активно использует стейблкоины в различных децентрализованных приложениях (dApps) и протоколах DeFi.

Протокол CCTP, лежащий в основе USDC Bridge, был разработан для обеспечения высокой степени безопасности и прозрачности транзакций. Он минимизирует риски, связанные с использованием сторонних мостов, которые часто становятся мишенью для хакеров.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ запуск USDC Bridge открывает новые возможности для работы с криптовалютой. Теперь переводы USDC между различными блокчейнами стали проще и безопаснее, что особенно важно для тех, кто использует стейблкоины в торговле или инвестициях. Это также может способствовать дальнейшему развитию DeFi-экосистемы в регионе.