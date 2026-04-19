Магазин
LIVE
BTC $74,495 ▼ 1.36% ETH $2,279 ▼ 2.54% BNB $621.04 ▼ 0.55% SOL $84.11 ▼ 1.56% XRP $1.4100 ▼ 1.40% TON $1.3000 ▲ 2.06%
DeFi 1 мин

Взлом Kelp DAO спровоцировал обвал криптовалюты Aave

Курс криптовалюты Aave резко упал после того, как хакер перевёл украденные у Kelp DAO средства на платформу и взял под залог эфириумы.

#AAVE
18 апреля произошёл взлом платформы Kelp DAO, что вызвало цепную реакцию на крипторынке. Злоумышленник перевёл украденные цифровые активы на платформу Aave и использовал их в качестве залога для получения эфириумов. Это событие спровоцировало массовый вывод средств крупными инвесторами, опасающимися за свои сбережения.

Курс криптовалюты Aave (AAVE) моментально отреагировал на ситуацию, показав резкое снижение. Одновременно сократился объём средств, заблокированных на платформе. Такая реакция рынка объясняется опасениями участников относительно безопасности DeFi-протоколов.

Kelp DAO — это популярная платформа для стейкинга, которая привлекала пользователей высокими процентными ставками. Взлом её системы стал очередным напоминанием о рисках, связанных с децентрализованными финансами. Несмотря на то, что Aave не была непосредственной целью атаки, последствия инцидента затронули и её экосистему.

Что это значит для российских инвесторов? В условиях повышенной волатильности на крипторынке важно тщательно оценивать риски при работе с DeFi-платформами. Рекомендуется диверсифицировать портфель и использовать только проверенные протоколы с хорошей репутацией.

Частые вопросы

Что произошло с Aave?
Курс Aave резко упал после того, как хакер перевёл украденные у Kelp DAO средства на платформу и взял под залог эфириумы.
Почему это важно для инвесторов?
Инцидент напоминает о рисках DeFi-протоколов и необходимости тщательной оценки безопасности платформ.
Что делать инвесторам из РФ?
Рекомендуется диверсифицировать портфель и использовать только проверенные DeFi-протоколы с хорошей репутацией.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

