Курс криптовалюты Aave резко упал после того, как хакер перевёл украденные у Kelp DAO средства на платформу и взял под залог эфириумы.

18 апреля произошёл взлом платформы Kelp DAO, что вызвало цепную реакцию на крипторынке. Злоумышленник перевёл украденные цифровые активы на платформу Aave и использовал их в качестве залога для получения эфириумов. Это событие спровоцировало массовый вывод средств крупными инвесторами, опасающимися за свои сбережения.

Курс криптовалюты Aave (AAVE) моментально отреагировал на ситуацию, показав резкое снижение. Одновременно сократился объём средств, заблокированных на платформе. Такая реакция рынка объясняется опасениями участников относительно безопасности DeFi-протоколов.

Kelp DAO — это популярная платформа для стейкинга, которая привлекала пользователей высокими процентными ставками. Взлом её системы стал очередным напоминанием о рисках, связанных с децентрализованными финансами. Несмотря на то, что Aave не была непосредственной целью атаки, последствия инцидента затронули и её экосистему.

