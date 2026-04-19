Стейблкоины становятся всё более популярным инструментом для оптимизации бизнес-процессов. По мнению Чунды Маккейн, сооснователя Paxos Labs, компании, внедряющие эту технологию, могут значительно улучшить свои финансовые показатели.

Основные преимущества стейблкоинов, по словам Маккейн, заключаются в снижении операционных издержек, упрощении доступа к кредитным ресурсам и возможности получения дополнительного дохода через механизмы децентрализованных финансов (DeFi).

«Использование стейблкоинов позволяет компаниям переосмыслить свои маржинальные показатели, сокращая затраты и открывая новые источники дохода», — отметил Маккейн. Однако он подчеркнул, что не каждая организация нуждается в выпуске собственного токена.

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, обеспечивают стабильность стоимости, что делает их привлекательными для бизнеса. Они позволяют осуществлять быстрые и дешёвые международные переводы, а также интегрироваться с экосистемой DeFi для получения пассивного дохода.

Что это значит для российского бизнеса

Для российских компаний использование стейблкоинов может стать способом минимизировать валютные риски и снизить зависимость от традиционных банковских систем. Особенно это актуально в условиях санкций и ограничений на международные платежи. Однако важно учитывать правовые аспекты и регулирование криптовалют в России.