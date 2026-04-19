Стейблкоины могут превратить издержки бизнеса в доход, считает сооснователь Paxos Labs

Использование стейблкоинов позволяет компаниям снизить издержки, получить доступ к кредитам и увеличить доходность, утверждает сооснователь Paxos Labs Чунда Маккейн.

Стейблкоины становятся всё более популярным инструментом для оптимизации бизнес-процессов. По мнению Чунды Маккейн, сооснователя Paxos Labs, компании, внедряющие эту технологию, могут значительно улучшить свои финансовые показатели.

Основные преимущества стейблкоинов, по словам Маккейн, заключаются в снижении операционных издержек, упрощении доступа к кредитным ресурсам и возможности получения дополнительного дохода через механизмы децентрализованных финансов (DeFi).

«Использование стейблкоинов позволяет компаниям переосмыслить свои маржинальные показатели, сокращая затраты и открывая новые источники дохода», — отметил Маккейн. Однако он подчеркнул, что не каждая организация нуждается в выпуске собственного токена.

Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, обеспечивают стабильность стоимости, что делает их привлекательными для бизнеса. Они позволяют осуществлять быстрые и дешёвые международные переводы, а также интегрироваться с экосистемой DeFi для получения пассивного дохода.

Что это значит для российского бизнеса

Для российских компаний использование стейблкоинов может стать способом минимизировать валютные риски и снизить зависимость от традиционных банковских систем. Особенно это актуально в условиях санкций и ограничений на международные платежи. Однако важно учитывать правовые аспекты и регулирование криптовалют в России.

Частые вопросы

Какие преимущества стейблкоинов для бизнеса?
Стейблкоины помогают снизить операционные издержки, упрощают доступ к кредитам и позволяют получать дополнительный доход через DeFi-протоколы.
Нужно ли компаниям выпускать собственные токены?
Не каждая компания нуждается в выпуске собственного токена, использование существующих стейблкоинов может быть более эффективным решением.
Как стейблкоины могут помочь российскому бизнесу?
Для российских компаний стейблкоины могут стать инструментом минимизации валютных рисков и снижения зависимости от традиционных банковских систем.

