Общая стоимость активов на платформе Aave сократилась на $6,28 млрд после атаки на кросс-чейн-мост Kelp. Инвесторы начали массово выводить средства, опасаясь последствий для экосистемы DeFi.

Кредитная платформа Aave столкнулась с масштабным оттоком средств после атаки на кросс-чейн-мост Kelp, в результате которой злоумышленники похитили более $292 млн. По данным аналитиков Lookonchain, общая заблокированная стоимость активов на платформе сократилась на $6,28 млрд — с $26,394 млрд до $20,114 млрд.

Атака на Kelp произошла 23 августа и стала одной из крупнейших в истории DeFi. Мост, который обеспечивает взаимодействие между блокчейнами, был взломан из-за уязвимости в смарт-контрактах. Это вызвало панику среди инвесторов, которые начали массово выводить средства из связанных проектов, включая Aave.

Aave — одна из крупнейших кредитных платформ в экосистеме DeFi, позволяющая пользователям занимать и предоставлять криптоактивы под проценты. Падение TVL (Total Value Locked) на $6,28 млрд стало самым значительным с начала года. Ранее платформа демонстрировала стабильный рост, привлекая как крупных институциональных игроков, так и частных инвесторов.

Эксперты отмечают, что инцидент с Kelp подчеркивает риски, связанные с использованием кросс-чейн-мостов. Несмотря на их важность для взаимодействия между блокчейнами, такие решения остаются уязвимыми для атак, что может негативно сказаться на доверии к DeFi в целом.

Что это значит? Для российских инвесторов и пользователей DeFi ситуация служит напоминанием о необходимости тщательной оценки рисков при работе с кросс-чейн-решениями. Массовый отток средств из Aave может привести к временной нестабильности на платформе, включая колебания процентных ставок и ликвидности.