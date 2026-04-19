Недавний эксплойт на платформе Kelp вновь обратил внимание на уязвимости неделимого кредитования в децентрализованных финансах (DeFi). По мнению Майкла Егорова, основателя Curve Finance, распространение ущерба могло быть ограничено, однако это потребовало бы жертвовать капиталоэффективностью.

Эксплойт Kelp произошел из-за уязвимости в механизме неделимого кредитования, когда средства пользователей объединяются в общий пул. Это позволяет злоумышленникам использовать одну уязвимость для атаки на весь пул, что приводит к значительным потерям.

Егоров отметил, что изолированные кредитные пулы могли бы снизить риск распространения ущерба, но это сделало бы платформы менее эффективными с точки зрения использования капитала. "Контаминацию от эксплойта Kelp можно было бы сдержать, но ценой капиталоэффективности", — заявил он.

Этот инцидент подчеркивает необходимость поиска баланса между безопасностью и эффективностью в DeFi. Разработчики сталкиваются с дилеммой: либо создавать более безопасные, но менее эффективные системы, либо рисковать повторением подобных инцидентов.

Что это значит для российских пользователей DeFi? Эксплойт Kelp — это очередное напоминание о важности тщательного анализа рисков перед инвестированием в децентрализованные финансовые платформы. Российским инвесторам стоит обращать внимание на архитектуру кредитных пулов и выбирать платформы с более изолированными механизмами, даже если они предлагают меньшую доходность.