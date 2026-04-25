CFTC оспаривает регулирование рынков прогнозов штатом Нью-Йорк

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив штат Нью-Йорк в неправомерном регулировании рынков прогнозов. Этот шаг федерального регулятора направлен на защиту этих платформ от, как утверждается, чрезмерного давления со стороны властей штата. Судебное разбирательство разворачивается на фоне продолжающихся дебатов о границах юрисдикции между федеральными и местными органами власти в сфере финансовых инноваций.

В своем иске CFTC утверждает, что штат Нью-Йорк превышает свои полномочия, пытаясь регулировать рынки прогнозов, которые, по мнению Комиссии, подпадают под её федеральную юрисдикцию. Эти рынки позволяют участникам делать ставки на исход будущих событий, таких как политические выборы или экономические показатели, используя контракты, которые CFTC классифицирует как свопы или опционы. Регулятор подчеркивает, что его роль заключается в обеспечении честной и прозрачной торговли на этих рынках, а также в защите участников от манипуляций и мошенничества.

Со своей стороны, власти Нью-Йорка обвиняют администрацию Трампа, которая назначила руководство CFTC, в защите интересов крупных корпораций в ущерб потребителям. Они настаивают на праве штата регулировать деятельность, которая, по их мнению, может представлять риски для жителей Нью-Йорка, включая потенциальные проблемы, связанные с азартными играми или недобросовестной практикой. Этот конфликт подчеркивает фундаментальное расхождение во взглядах на то, кто должен осуществлять надзор за новыми финансовыми инструментами и как следует балансировать инновации с защитой потребителей.

Одним из ключевых аспектов спора является определение того, являются ли рынки прогнозов законными финансовыми инструментами или же они больше напоминают азартные игры. Если CFTC рассматривает их как деривативы, подпадающие под её надзор, то власти Нью-Йорка могут рассматривать их как форму нерегулируемых ставок. Исход этого судебного процесса может создать важный прецедент для регулирования других инновационных финансовых продуктов, включая те, что связаны с криптовалютами и блокчейном, где также часто возникают вопросы о классификации и юрисдикции.

«Мы стремимся обеспечить четкость регулирования и защиту потребителей на всех рынках, находящихся под нашей юрисдикцией», — заявил представитель CFTC.

Что это значит для криптоиндустрии в РФ и СНГ

Хотя данный конфликт напрямую не касается криптовалют, он является показательным примером борьбы за юрисдикцию между федеральными и региональными регуляторами. В России и странах СНГ регулирование криптовалют и связанных с ними деривативов также находится в стадии формирования, и подобные споры могут возникнуть и здесь. Для участников крипторынка, включая майнеров и инвесторов, это означает, что правовая среда может быть нестабильной, и важно следить за развитием законодательства. Майнерам, работающим с деривативами или участвующим в подобных рынках, следует учитывать потенциальные изменения в регулировании, которые могут повлиять на их операционную деятельность и налогообложение. Развитие событий в США может послужить моделью или предостережением для местных регуляторов при разработке собственных подходов к регулированию инновационных финансовых инструментов.