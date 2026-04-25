Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против штата Нью-Йорк, оспаривая его право запрещать деятельность регулируемых федеральным законодательством рынков предсказаний. Это часть более широкой кампании CFTC по защите федерального приоритета в регулировании деривативов.

Комиссия по торговле фьючерсами оспаривает юрисдикцию штата

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 24 апреля инициировала судебный процесс против штата Нью-Йорк. Цель иска — добиться судебного запрета на применение местных законов об азартных играх к федерально регулируемым биржам, предлагающим рынки предсказаний. Это действие является частью последовательной стратегии CFTC по утверждению своего приоритета в регулировании деривативных продуктов на территории США.

Жалоба была подана в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка. CFTC требует вынесения декларативного решения, подтверждающего приоритет федерального законодательства, а также постоянного судебного запрета, который не позволит штату Нью-Йорк предпринимать действия против аккредитованных рынков предсказаний. Этот шаг подчеркивает растущее напряжение между федеральными и местными регуляторами в вопросах контроля над инновационными финансовыми инструментами.

Конфликт юрисдикций: федеральный центр против штатов

Нью-Йорк стал четвертым штатом, против которого CFTC подала подобные иски. Ранее в этом месяце Комиссия инициировала аналогичные судебные разбирательства против Аризоны, Коннектикута и Иллинойса. Все эти иски вызваны скоординированной кампанией давления со стороны штатов на зарегистрированные платформы, предлагающие рынки предсказаний. Штаты, ссылаясь на свои законы об азартных играх, пытаются ограничить или полностью запретить деятельность таких платформ на своей территории.

В Аризоне федеральный судья уже вынес временный судебный запрет, который приостановил уголовное преследование платформ со стороны местных властей. Этот прецедент стал важной победой для CFTC, подтверждающей её позицию о приоритете федерального регулирования. Комиссия также направила экспертное заключение в Апелляционный суд Девятого округа, отстаивая свою правовую позицию в этом вопросе.

Ранее регуляторы Нью-Йорка направляли письма зарегистрированным платформам с требованием прекратить деятельность, а также инициировали гражданские иски. Председатель CFTC Майкл Селиг обвинил штат в игнорировании давних федеральных прецедентов. По его мнению, чиновники Нью-Йорка ошибочно рассматривают одобренные контракты на события как незаконные азартные игры. Местные власти, по словам Селига, безосновательно требуют от платформ получения лицензии штата, что противоречит федеральному регулированию.

Поддержка легальных платформ и прецеденты

Параллельно с иском против Нью-Йорка, CFTC направила экспертное заключение в Верховный суд штата Массачусетс по делу против компании KalshiEx LLC. Ранее генеральный прокурор Андреа Кэмпбелл добилась предварительного судебного запрета, который не позволял платформе Kalshi предлагать контракты на спортивные события местным клиентам. В своем заключении CFTC вновь подчеркивает приоритет Закона о товарных биржах (CEA) над нормами штатов.

Председатель Селиг отметил, что Конгресс наделил CFTC исключительными полномочиями в сфере товарных деривативов, к которым относятся и рынки предсказаний. Недавно компания Kalshi одержала победу в Апелляционном суде Третьего округа по аналогичному делу в Нью-Джерси, что значительно укрепило аргументы в пользу приоритета федерального законодательства. В настоящее время Kalshi и Polymarket сталкиваются с более чем десятком претензий со стороны различных штатов, касающихся контрактов на события.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров из РФ/СНГ?

Хотя данная новость напрямую не касается майнинга или криптовалют, она является показателем общей тенденции в США к ужесточению и уточнению регуляторной среды для инновационных финансовых инструментов. Борьба CFTC за приоритет федерального законодательства может создать более предсказуемые условия для развития рынков предсказаний, которые часто используют блокчейн-технологии и криптовалюты. Для майнеров из РФ/СНГ это означает, что в развитых юрисдикциях продолжается формирование правовых рамок для цифровых активов. Хотя прямого влияния на их деятельность нет, косвенно это может способствовать большей легитимизации и принятию криптоактивов в целом, что в долгосрочной перспективе выгодно для всей индустрии. Успех CFTC в этих спорах может стать прецедентом для других видов цифровых активов, включая те, что используются в майнинге, обеспечивая более четкое и единое регулирование на федеральном уровне, а не лоскутное одеяло из законов штатов.