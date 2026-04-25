Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против штата Нью-Йорк, оспаривая его полномочия по регулированию рынков предсказаний. Это уже четвёртый подобный иск CFTC к штатам за три недели.

CFTC оспаривает регулирование рынков предсказаний в Нью-Йорке

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала судебное разбирательство против штата Нью-Йорк, оспаривая его правомочность в регулировании рынков предсказаний. Этот шаг стал частью серии аналогичных исков, поданных CFTC против различных штатов, что подчёркивает растущую напряжённость между федеральными и местными регуляторами в вопросах контроля над финансовыми инновациями.

Иск против Нью-Йорка является четвёртым по счёту, поданным CFTC за последние три недели. Ранее Комиссия уже оспаривала действия регуляторов в других штатах по аналогичным вопросам. Примечательно, что это событие произошло всего через три дня после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка подал иски против крупных криптовалютных компаний Coinbase и Gemini, обвиняя их в несоблюдении регуляторных требований штата. Такая последовательность событий указывает на эскалацию конфликта между федеральными и штатными властями в сфере регулирования цифровых активов и новых финансовых инструментов.

Параллельно с иском CFTC, 38 генеральных прокуроров различных штатов выразили поддержку Массачусетсу в его судебном разбирательстве против Kalshi — платформы для рынков предсказаний. Это демонстрирует широкое региональное сопротивление федеральному регулированию и стремление штатов сохранить или расширить свои полномочия в отношении новых финансовых продуктов. Ситуация вокруг Kalshi, которая позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, стала прецедентом для определения границ регулирования таких платформ.

Рынки предсказаний, такие как Kalshi, представляют собой платформы, где пользователи могут торговать контрактами, основанными на исходе будущих событий, будь то политические выборы, экономические показатели или даже погодные явления. CFTC рассматривает эти контракты как производные финансовые инструменты, подпадающие под её юрисдикцию. Однако некоторые штаты, включая Нью-Йорк, пытаются регулировать их как формы азартных игр или других видов деятельности, требующих местных лицензий, что создаёт правовую неопределённость и препятствует развитию инновационных финансовых инструментов.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Данная ситуация отражает продолжающуюся борьбу за регуляторный контроль над новыми финансовыми инструментами в США. Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, особенно тех, кто следит за глобальными тенденциями, эти события важны, поскольку они формируют прецеденты и влияют на общую регуляторную среду. Хотя прямого влияния на майнинг или торговлю криптовалютами в РФ/СНГ нет, усиление или ослабление федерального регулирования в США может косвенно сказаться на настроениях рынка и глобальной ликвидности. Развитие рынков предсказаний, как и других децентрализованных финансовых инструментов, может в будущем предложить новые возможности для диверсификации портфелей, но пока остаётся под пристальным вниманием регуляторов.