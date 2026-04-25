В Москве обсудят локализацию Web3 и новые рынки в РФ

28 апреля в столице России пройдет значимое событие для криптоиндустрии — встреча «Локализация Web3: какие рынки появятся в России с новой регуляцией». Организатором мероприятия выступает сообщество DeFrens. Основное внимание будет уделено перспективам развития ключевых направлений Web3-технологий, таких как цифровые финансовые активы (ЦФА), стейблкоины и кастодиальные услуги, в контексте формирующегося российского законодательства.

Дискуссия призвана объединить представителей регуляторов, разработчиков, инвесторов и экспертов для обмена мнениями о текущем состоянии и будущем крипторынка в России. Ожидается, что будут затронуты вопросы адаптации глобальных Web3-трендов к местным правовым и экономическим реалиям. Это особенно актуально в свете активной работы над законодательной базой, регулирующей оборот цифровых активов в стране.

Участники мероприятия смогут получить актуальную информацию о последних изменениях в регулировании ЦФА и стейблкоинов, а также обсудить потенциал для создания новых бизнес-моделей и сервисов на базе блокчейна. Отдельное внимание будет уделено кастодиальным решениям, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности и доверия к цифровым активам, особенно для институциональных инвесторов.

Встреча предоставит уникальную возможность для нетворкинга и формирования партнерских отношений между ключевыми игроками рынка. Обсуждение локализации Web3-технологий в России является важным шагом к формированию прозрачной и эффективной экосистемы, способной привлечь инвестиции и стимулировать инновации в сфере блокчейна.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров подобные мероприятия имеют большое значение, поскольку они напрямую влияют на формирование правового поля и развитие инфраструктуры для работы с цифровыми активами. Обсуждение ЦФА, стейблкоинов и кастодиальных услуг указывает на постепенную интеграцию блокчейн-технологий в традиционную финансовую систему. Это может открыть новые возможности для инвестирования и использования криптовалют в легальном поле, снижая регуляторные риски и повышая уровень защиты активов. Понимание направлений развития регулирования поможет участникам рынка адаптировать свои стратегии и использовать новые инструменты для диверсификации портфеля или оптимизации майнинговых операций.