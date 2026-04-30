Биткоин удерживает уровень $75K как ключевую поддержку, что связано с активностью спотовых ETF и позиционированием инвесторов. Российский контекст: курс рубля и влияние на майнинг.

Биткоин продолжает удерживать уровень $75 000, который становится ключевой поддержкой для текущего бычьего тренда. Этот уровень соответствует средней стоимости базисных активов инвесторов, что делает его критически важным для дальнейшего движения цены. По курсу ЦБ РФ это около 6,8 млн рублей, что особенно актуально для российских майнеров, учитывая текущие тарифы на электроэнергию в регионах с дешёвыми ресурсами, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Триггер события

Основным драйвером удержания уровня $75K стали активные потоки спотовых биткоин-ETF и сжатие ценового диапазона спотового позиционирования. Это подготовило почву для следующего трендового движения, которое может быть как вверх, так и вниз, в зависимости от рыночных условий. Подробнее — майнеры Bitmain.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В мае 2024 года аналогичная ситуация наблюдалась на уровне $60K, который также служил ключевой поддержкой. Однако тогда рынок был менее стабилен из-за меньшего влияния институциональных инвесторов. В текущем цикле активность ETF и крупных игроков значительно усилилась, что делает уровень $75K более устойчивым. Для российских майнеров это означает рост спроса на модели MicroBT.

Цифры, которые меняют картину

Средняя стоимость базисных активов инвесторов на уровне $75K подтверждается данными аналитиков. Это означает, что большинство инвесторов приобретали биткоин по этой цене, что делает её психологически важной. Для российских майнеров это также важно, так как текущие тарифы на электроэнергию в среднем составляют 3-5 рублей за кВт·ч, что делает майнинг рентабельным даже при текущих ценах.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В ближайшие месяцы уровень $75K будет ключевым для определения дальнейшего тренда. Если цена удержится выше этого уровня, можно ожидать продолжения бычьего тренда. В противном случае возможна коррекция до $70K. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая ситуация благоприятна для российских майнеров, учитывая стабильность курса рубля и доступность дешёвой электроэнергии. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнинг-хостинг в дата-центре.