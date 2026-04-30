Стейблкоины впервые обогнали биткоин по объёму покупок в Латинской Америке, достигнув 52% от общего числа транзакций. Такие данные приводит криптобиржа Bitso в своём отчёте за первый квартал 2024 года.

Хронология событий

В январе 2024 года доля стейблкоинов в транзакциях латиноамериканских пользователей Bitso составила 48%, в феврале — 50%, а в марте превысила 52%. Это первый случай, когда стейблкоины опередили биткоин в регионе с начала наблюдений в 2020 году.

Ключевые цифры и метрики

Общий объём транзакций через Bitso в Латинской Америке за первый квартал 2024 года составил $1,2 млрд, что на 15% больше, чем в четвёртом квартале 2023 года. Доля биткоина снизилась до 47%, а альткоинов — до 1%. Основными используемыми стейблкоинами стали USDT и USDC.

Что говорят участники рынка

«Пользователи всё чаще используют стейблкоины для повседневных финансовых операций, таких как переводы и оплата услуг», — отметил представитель Bitso. Это связано с высокой инфляцией в регионе, где годовой уровень цен в некоторых странах превышает 50%.

Российский угол

В России аналогичный тренд пока не наблюдается: по данным ФНС, зарегистрированные майнеры продолжают преимущественно работать с биткоином. Однако в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет около 3-5 ₽, растёт интерес к стейблкоинам как инструменту хеджирования валютных рисков. По курсу ЦБ РФ около 90 ₽ за $1, это становится особенно актуальным для бизнеса.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост популярности стейблкоинов в Латинской Америке может повлиять на глобальный спрос на майнинговое оборудование, снизив его на 5-7% в ближайшие полгода.