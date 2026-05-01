За последнюю неделю инвесторы вывели $490 млн из спотовых ETF на биткоин. По курсу ЦБ РФ это около 45 млрд ₽ — сумма, сопоставимая с годовым оборотом крупной майнинговой фермы в Сибири.

Хронология событий

С 22 по 28 апреля отток средств из спотовых ETF на биткоин составил $490 млн. Наибольшие потери зафиксированы у Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — $440 млн. Одновременно с этим фонды BlackRock и Fidelity зафиксировали приток в $100 млн и $60 млн соответственно.

Ключевые цифры и метрики

$490 млн — общий отток из спотовых ETF на биткоин за неделю

$440 млн — отток из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

$100 млн и $60 млн — приток в фонды BlackRock и Fidelity

45 млрд ₽ — эквивалент оттока по курсу ЦБ РФ

Что говорят участники рынка

Аналитики связывают отток с тремя ключевыми факторами: рост цен на нефть, отчётность Big Tech и замедление темпов роста индустрии ИИ. «Высокие цены на нефть увеличивают инфляционные ожидания, что делает рискованные активы менее привлекательными», — отметил аналитик Bloomberg Майк МакГлон.

Российский угол

В России стоимость электроэнергии для майнинга в среднем составляет 3-5 ₽/кВт·ч, что делает отрасль одной из самых рентабельных в мире. Однако отток капитала из спотовых ETF может косвенно повлиять на рынок оборудования: снижение спроса на биткоин часто приводит к падению цен на ASIC-майнеры.

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий отток из ETF может быть временным явлением: исторически подобные периоды сменяются новыми волнами притока капитала.