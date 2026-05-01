Отток $490 млн из спотовых ETF на биткоин: что стоит за падением интереса

За неделю инвесторы вывели $490 млн из спотовых ETF на биткоин. Основные причины — рост цен на нефть, отчётность Big Tech и замедление темпов роста индустрии ИИ.

За последнюю неделю инвесторы вывели $490 млн из спотовых ETF на биткоин. По курсу ЦБ РФ это около 45 млрд ₽ — сумма, сопоставимая с годовым оборотом крупной майнинговой фермы в Сибири.

Хронология событий

С 22 по 28 апреля отток средств из спотовых ETF на биткоин составил $490 млн. Наибольшие потери зафиксированы у Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — $440 млн. Одновременно с этим фонды BlackRock и Fidelity зафиксировали приток в $100 млн и $60 млн соответственно.

Ключевые цифры и метрики

  • $490 млн — общий отток из спотовых ETF на биткоин за неделю
  • $440 млн — отток из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
  • $100 млн и $60 млн — приток в фонды BlackRock и Fidelity
  • 45 млрд ₽ — эквивалент оттока по курсу ЦБ РФ

Что говорят участники рынка

Аналитики связывают отток с тремя ключевыми факторами: рост цен на нефть, отчётность Big Tech и замедление темпов роста индустрии ИИ. «Высокие цены на нефть увеличивают инфляционные ожидания, что делает рискованные активы менее привлекательными», — отметил аналитик Bloomberg Майк МакГлон.

Российский угол

В России стоимость электроэнергии для майнинга в среднем составляет 3-5 ₽/кВт·ч, что делает отрасль одной из самых рентабельных в мире. Однако отток капитала из спотовых ETF может косвенно повлиять на рынок оборудования: снижение спроса на биткоин часто приводит к падению цен на ASIC-майнеры.

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий отток из ETF может быть временным явлением: исторически подобные периоды сменяются новыми волнами притока капитала.

Частые вопросы

Как отток из ETF повлияет на курс биткоина?
Отток капитала из спотовых ETF может оказать краткосрочное давление на курс биткоина, так как снижает спрос на актив. Однако исторически подобные периоды сменяются новыми волнами притока капитала.
Какие российские регионы наиболее привлекательны для майнинга?
Наиболее привлекательными для майнинга в России считаются регионы с низкой стоимостью электроэнергии: Иркутская область, Красноярский край, Карелия. Средняя стоимость электроэнергии здесь составляет 3-5 ₽/кВт·ч.
Как отток из ETF может повлиять на рынок оборудования для майнинга?
Снижение спроса на биткоин из-за оттока капитала из ETF может привести к падению цен на ASIC-майнеры, так как уменьшается привлекательность инвестиций в майнинг.

