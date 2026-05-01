Биткоин пробил $77 тыс., но рост ограничивают фиксация прибыли и осторожность трейдеров

Биткоин вновь подобрался к отметке $77 тыс., однако фиксация прибыли и осторожность трейдеров сдерживают рост. Российские майнеры фиксируют доходность на уровне 15-20% при текущем курсе рубля.

«Быки предприняли очередную попытку пробить уровень сопротивления в $77 тыс., но фиксация прибыли и нежелание трейдеров увеличивать маржу и спотовые лонги ограничивают силу каждого пробоя», — сообщает Cointelegraph.

Заявление и его автор

Аналитики Cointelegraph отмечают, что биткоин продолжает демонстрировать высокую волатильность, приближаясь к историческому максимуму. Однако отсутствие значительного увеличения объёмов спотовых покупок и маржинальных лонгов сдерживает дальнейший рост. Подробнее — Antminer S-серии.

Технические или юридические детали

Согласно данным Glassnode, объёмы спотовых торгов остаются на уровне ниже среднего, что указывает на осторожность инвесторов. При этом открытые позиции на фьючерсных рынках также не демонстрируют значительного роста, что может свидетельствовать о фиксации прибыли после недавнего ралли. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на модели MicroBT.

Сравнение с прошлыми кейсами

В марте 2024 года биткоин также подходил к уровню $77 тыс., но тогда рост поддерживался активными покупками на спотовом рынке и увеличением маржинальных лонгов. Сейчас ситуация отличается: трейдеры предпочитают фиксировать прибыль, что ограничивает потенциал дальнейшего роста.

Последствия для криптоиндустрии

Для российских майнеров текущий курс биткоина и рубля (около 90-95 ₽ за $1) обеспечивает доходность на уровне 15-20%. Однако фиксация прибыли крупными игроками может привести к коррекции, что снизит доходность майнинга в краткосрочной перспективе. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущих тарифах на электроэнергию в Иркутской области (3-5 ₽/кВт·ч) майнинг остаётся прибыльным даже при возможной коррекции биткоина до $70 тыс. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на майнинг-хостинг в дата-центре.

Частые вопросы

Как текущий курс биткоина влияет на доходность российских майнеров?
При курсе биткоина около $77 тыс. и курсе рубля 90-95 ₽ за $1 доходность российских майнеров составляет 15-20%. Однако фиксация прибыли крупными игроками может привести к коррекции, что снизит доходность в краткосрочной перспективе.
Какие тарифы на электроэнергию в Иркутской области для майнинга?
В Иркутской области промышленные тарифы на электроэнергию для майнинга составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, что делает майнинг прибыльным даже при возможной коррекции биткоина до $70 тыс.
Почему рост биткоина ограничен фиксацией прибыли?
Трейдеры фиксируют прибыль после недавнего ралли, что ограничивает объёмы спотовых покупок и маржинальных лонгов. Это сдерживает дальнейший рост биткоина, несмотря на приближение к историческому максимуму.

