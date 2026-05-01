Биткоин вновь подобрался к отметке $77 тыс., однако фиксация прибыли и осторожность трейдеров сдерживают рост. Российские майнеры фиксируют доходность на уровне 15-20% при текущем курсе рубля.

«Быки предприняли очередную попытку пробить уровень сопротивления в $77 тыс., но фиксация прибыли и нежелание трейдеров увеличивать маржу и спотовые лонги ограничивают силу каждого пробоя», — сообщает Cointelegraph.

Аналитики Cointelegraph отмечают, что биткоин продолжает демонстрировать высокую волатильность, приближаясь к историческому максимуму. Однако отсутствие значительного увеличения объёмов спотовых покупок и маржинальных лонгов сдерживает дальнейший рост.

Согласно данным Glassnode, объёмы спотовых торгов остаются на уровне ниже среднего, что указывает на осторожность инвесторов. При этом открытые позиции на фьючерсных рынках также не демонстрируют значительного роста, что может свидетельствовать о фиксации прибыли после недавнего ралли.

Сравнение с прошлыми кейсами

В марте 2024 года биткоин также подходил к уровню $77 тыс., но тогда рост поддерживался активными покупками на спотовом рынке и увеличением маржинальных лонгов. Сейчас ситуация отличается: трейдеры предпочитают фиксировать прибыль, что ограничивает потенциал дальнейшего роста.

Последствия для криптоиндустрии

Для российских майнеров текущий курс биткоина и рубля (около 90-95 ₽ за $1) обеспечивает доходность на уровне 15-20%. Однако фиксация прибыли крупными игроками может привести к коррекции, что снизит доходность майнинга в краткосрочной перспективе. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущих тарифах на электроэнергию в Иркутской области (3-5 ₽/кВт·ч) майнинг остаётся прибыльным даже при возможной коррекции биткоина до $70 тыс.