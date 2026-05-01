Триггер события

Почему апрельский рост биткоина может обернуться затяжным снижением? Аналитическая платформа CryptoQuant опубликовала данные, указывающие на то, что ралли BTC в апреле 2024 года было преимущественно обусловлено активностью на рынке фьючерсов, тогда как спрос на спотовом рынке (реальные покупки активов) демонстрировал снижение. Это расхождение, по мнению CryptoQuant, является тревожным сигналом, который в прошлом предвещал длительные коррекции цены первой криптовалюты.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Подобные сценарии уже наблюдались на рынке биткоина. Например, в конце 2021 года, когда BTC достиг своего исторического максимума, также отмечалось значительное преобладание фьючерсной активности над спотовой. После этого последовал медвежий рынок 2022 года, в ходе которого цена биткоина упала более чем на 70% от пиковых значений. Аналогичные паттерны, хотя и менее выраженные, фиксировались в мае 2021 года и в начале 2023 года, когда краткосрочные фьючерсные ралли сменялись коррекциями. В мае 2024 года ситуация была иной — тогда наблюдался более сбалансированный рост, поддерживаемый притоком средств в спотовые ETF, что обеспечило более устойчивую динамику.

Цифры, которые меняют картину

Согласно отчёту CryptoQuant, в апреле 2024 года открытый интерес по фьючерсам на биткоин увеличился на значительные 15-20%, в то время как объёмы торгов на спотовых биржах показали снижение на 8-12% по сравнению с предыдущим месяцем. Это создало так называемый «премиум фьючерсов» — ситуацию, когда цена фьючерсных контрактов значительно превышает спотовую цену, что часто указывает на спекулятивный перегрев. На пике апрельского роста, цена биткоина достигала отметок около 72 000 долларов США. По курсу ЦБ РФ это составляло около 6,5-6,8 миллиона рублей за один BTC. Для сравнения, в марте, когда наблюдался более здоровый рост, соотношение фьючерсных и спотовых объёмов было значительно ближе к паритету. В редакции MinerWorld отмечают, что текущий уровень открытого интереса по фьючерсам, превышающий 30 миллиардов долларов, при снижающемся спотовом спросе, увеличивает вероятность коррекции на 15-20% в ближайшие 2-3 месяца.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российского майнера и инвестора такая динамика означает потенциальное снижение рублёвой выручки. При возможном падении цены биткоина до 55 000-60 000 долларов США, доходность майнинга, особенно на промышленных площадках с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч в Иркутской области или Красноярском крае, может сократиться. Это приведёт к уменьшению прибыли, облагаемой НДФЛ 13%/15% для физических лиц или налогом на прибыль 25% для юридических лиц, зарегистрированных в реестре майнеров ФНС. Снижение цены также может повлиять на доступность нового оборудования, так как импортные комплектующие закупаются за валюту, и при ослаблении рубля относительно доллара (который на момент события находился около 90-95 ₽ за $1), стоимость оборудования может вырасти, даже если цена BTC в долларах снизится. Это также может замедлить развитие новых промышленных майнинг-площадок в регионах РФ, где активно развивается хостинг.

Вывод: Расхождение между фьючерсным и спотовым рынками биткоина, выявленное CryptoQuant, указывает на повышенные риски коррекции в ближайшие месяцы. Инвесторам и майнерам следует учитывать эти факторы при планировании своих стратегий, особенно в контексте волатильности рубля и специфики российского регулирования.