Биткоин-энтузиасты запустили базу доказательств для борьбы с FUD

Новый инструмент Bitcoin Evidence Base собрал 22 научных исследования для опровержения мифов о биткоине, включая его энергопотребление и влияние на экологию.

#BTC
Биткоин-сообщество представило базу данных Bitcoin Evidence Base, которая содержит более 22 рецензируемых научных исследований, опровергающих распространённые мифы о первой криптовалюте. Проект призван стать инструментом против FUD (страха, неопределённости и сомнений), который часто используется для дискредитации биткоина.

Что не так с привычным взглядом

Основные мифы, которые развенчивает база, связаны с энергопотреблением биткоина и его экологическим следом. Многие критики утверждают, что майнинг BTC наносит непоправимый ущерб окружающей среде, однако исследования показывают, что доля биткоина в мировом энергопотреблении составляет менее 0,1%. Подробнее — Antminer S-серии.

Реальные данные

Среди ключевых выводов, представленных в базе: биткоин-майнинг активно использует возобновляемые источники энергии (до 39% от общего потребления сети), а также способствует утилизации избыточной энергии, которая иначе была бы потрачена впустую. Например, в Исландии майнинг работает на геотермальной энергии, а в Канаде — на гидроэлектростанциях.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Проект выгоден прежде всего инвесторам и майнерам, которые сталкиваются с регуляторным давлением из-за экологических мифов. В то же время банки и традиционные финансовые институты, видящие в биткоине угрозу своей монополии, продолжают использовать FUD для ограничения его распространения. Для российских майнеров это означает рост спроса на майнеры Whatsminer.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в среднем составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, майнинг биткоина остаётся прибыльным даже при текущих ценах на оборудование. По нашим наблюдениям, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, майнинг-фермы продолжают активно развиваться, несмотря на регуляторные ограничения.

Кроме того, в России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который легализует майнинг, но требует регистрации в реестре ФНС. Это создаёт дополнительные барьеры для мелких игроков, но способствует развитию крупных промышленных площадок. Для российских майнеров это означает рост спроса на размещение оборудования на промышленной площадке.

Частые вопросы

Как Bitcoin Evidence Base поможет российским майнерам?
База предоставляет научные аргументы для защиты майнинга перед регуляторами и общественностью, что может снизить давление на отрасль в России.
Какие мифы о биткоине развенчивает база?
Основные мифы связаны с энергопотреблением и экологическим следом биткоина. Исследования показывают, что доля BTC в мировом энергопотреблении менее 0,1%.
Какой тариф на электроэнергию в России для майнинга?
Промышленный тариф на электроэнергию в России в среднем составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, что делает майнинг прибыльным в регионах с дешёвой электроэнергией.

    Похожие новости