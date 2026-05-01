Новый инструмент Bitcoin Evidence Base собрал 22 научных исследования для опровержения мифов о биткоине, включая его энергопотребление и влияние на экологию.

Биткоин-сообщество представило базу данных Bitcoin Evidence Base, которая содержит более 22 рецензируемых научных исследований, опровергающих распространённые мифы о первой криптовалюте. Проект призван стать инструментом против FUD (страха, неопределённости и сомнений), который часто используется для дискредитации биткоина.

Что не так с привычным взглядом

Основные мифы, которые развенчивает база, связаны с энергопотреблением биткоина и его экологическим следом. Многие критики утверждают, что майнинг BTC наносит непоправимый ущерб окружающей среде, однако исследования показывают, что доля биткоина в мировом энергопотреблении составляет менее 0,1%.

Реальные данные

Среди ключевых выводов, представленных в базе: биткоин-майнинг активно использует возобновляемые источники энергии (до 39% от общего потребления сети), а также способствует утилизации избыточной энергии, которая иначе была бы потрачена впустую. Например, в Исландии майнинг работает на геотермальной энергии, а в Канаде — на гидроэлектростанциях.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Проект выгоден прежде всего инвесторам и майнерам, которые сталкиваются с регуляторным давлением из-за экологических мифов. В то же время банки и традиционные финансовые институты, видящие в биткоине угрозу своей монополии, продолжают использовать FUD для ограничения его распространения.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в среднем составляет 3-5 ₽ за кВт·ч, майнинг биткоина остаётся прибыльным даже при текущих ценах на оборудование. По нашим наблюдениям, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, майнинг-фермы продолжают активно развиваться, несмотря на регуляторные ограничения.

Кроме того, в России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который легализует майнинг, но требует регистрации в реестре ФНС. Это создаёт дополнительные барьеры для мелких игроков, но способствует развитию крупных промышленных площадок.