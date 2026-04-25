Обвинения в инсайдерской торговле: Нэнси Пелоси под прицелом

Бывший спикер Палаты представителей США, влиятельный политик Нэнси Пелоси, оказалась в центре нового скандала. Член Палаты представителей Анна Паулина Луна публично обвинила её в инсайдерской торговле, указав на аномально высокую доходность инвестиционного портфеля семьи Пелоси. По утверждению Луны, доходность в 17 000% с 1987 года является статистически нереальной без использования закрытой правительственной информации. Это заявление, опубликованное в социальной сети X, вновь подняло вопросы о этичности и законности финансовых операций американских законодателей.

Луна провела параллели между финансовыми успехами семьи Пелоси и недавним уголовным делом против старшего сержанта Гэннона Ван Дайка, который получил прибыль в $409 000 на ставках, связанных с секретной военной операцией. Этот случай, по мнению конгрессвумен, демонстрирует двойные стандарты в правовой системе, где рядовые граждане сталкиваются с суровыми наказаниями, в то время как влиятельные политики, предположительно, избегают ответственности за аналогичные или более масштабные нарушения.

Невероятная доходность и сомнительные сделки

Инвестиционный портфель семьи Пелоси оценивается примерно в $280 млн. За период с 1987 года его доходность составила около 17 000%. Для сравнения, промышленный индекс Доу-Джонса за тот же период вырос лишь на 2300%. Такая разница в доходности вызывает серьёзные вопросы. Стратегия инвестирования конгрессвумен превзошла даже результаты фонда Berkshire Hathaway под управлением легендарного Уоррена Баффета, что является крайне редким явлением на финансовых рынках.

Особое внимание привлекают сделки с опционами, совершаемые супругом Нэнси Пелоси, Полом Пелоси. Он неоднократно заключал крупные сделки с опционами на акции технологических гигантов непосредственно перед тем, как в Капитолии рассматривались законопроекты, затрагивающие интересы этих компаний. Например, в январе 2026 года семья провела масштабную ребалансировку активов, закрыв позиции по акциям Nvidia, Apple, Amazon и Alphabet, а затем открыв новые долгосрочные опционы на те же компании. Подобные действия, совершаемые перед значимыми законодательными решениями, порождают подозрения в использовании инсайдерской информации.

Двойные стандарты и призывы к реформам

Действующий в США закон STOCK Act от 2012 года, призванный предотвратить инсайдерскую торговлю среди членов Конгресса, предусматривает лишь символические штрафы в размере $200 за нарушения правил раскрытия информации. Проверки показывают, что в большинстве случаев реальные наказания за несвоевременную подачу деклараций отсутствуют. Это создаёт ощущение безнаказанности и подрывает доверие к государственным институтам.

Министр финансов Скотт Бессент публично выступил за полный запрет на торговлю ценными бумагами для членов Конгресса. Эту позицию поддерживают сенаторы от обеих ведущих партий. Критики указывают на отсутствие реальной уголовной ответственности для законодателей, что позволяет им генерировать огромные прибыли, используя своё положение. Без ужесточения мер контроля и наказания система продолжит поощрять обогащение чиновников за счёт доступа к конфиденциальной информации.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Ситуация с Нэнси Пелоси и обвинениями в инсайдерской торговле демонстрирует глобальную проблему конфликта интересов среди политиков. Хотя напрямую это не влияет на крипторынок в РФ/СНГ, она подчёркивает важность прозрачности и строгого регулирования на всех финансовых рынках. Для инвесторов и майнеров это служит напоминанием о том, что даже на традиционных рынках существуют риски, связанные с недобросовестной игрой. В контексте развивающегося крипторынка, где регулирование ещё формируется, подобные прецеденты усиливают призывы к созданию чётких и справедливых правил, чтобы избежать аналогичных злоупотреблений и обеспечить равные условия для всех участников.