Bakkt завершила сделку по покупке Distributed Technologies Research за $9.3 млн

Bakkt завершила приобретение компании Distributed Technologies Research, специализирующейся на платежах в стейблкоинах. Сделка изначально оценивалась в 9.3 млн акций, что по курсу ЦБ РФ составляет около 850 млн рублей.

Что произошло

Bakkt объявила о завершении сделки по приобретению Distributed Technologies Research, которая была анонсирована ещё в январе 2024 года. Изначально сделка оценивалась в 9.3 млн акций Bakkt. В рамках соглашения также произошло изменение корпоративного названия компании на Bakkt Inc.

Контекст и предыстория события

Distributed Technologies Research специализируется на разработке решений для платежей в стейблкоинах, что делает её привлекательной для Bakkt, которая активно расширяет свои возможности в области цифровых активов. В последние годы Bakkt сосредоточилась на интеграции криптовалютных платежей в традиционные финансовые системы, что особенно актуально в свете растущего интереса к стейблкоинам как инструменту снижения волатильности.

Реакция рынка

После завершения сделки акции Bakkt показали умеренный рост, увеличившись на 3% в течение торговой сессии. В редакции MinerWorld отмечают, что это приобретение может усилить позиции Bakkt на рынке платежных решений, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны других криптоплатформ.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов это событие может означать расширение возможностей для использования стейблкоинов в качестве средства расчетов. Учитывая текущие тарифы на электроэнергию в регионах с дешевым электричеством, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет около 3-5 рублей, интеграция стейблкоинов может снизить операционные издержки и упростить международные транзакции.

Bakkt продолжает укреплять свои позиции на рынке цифровых активов, и завершение этой сделки является важным шагом в её стратегии развития.

Частые вопросы

Сколько стоила сделка Bakkt по приобретению Distributed Technologies Research?
Сделка оценивалась в 9.3 млн акций Bakkt, что по курсу ЦБ РФ составляет около 850 млн рублей.
Какие преимущества получит Bakkt от этой сделки?
Bakkt усилит свои позиции на рынке платежных решений, особенно в области стейблкоинов, что может привлечь новых клиентов и партнеров.
Как это событие повлияет на российских майнеров?
Российские майнеры могут получить больше возможностей для использования стейблкоинов в качестве средства расчетов, что упростит международные транзакции и снизит операционные издержки.

