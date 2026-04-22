Банки США пытаются замедлить внедрение закона GENIUS для регулирования стейблкоинов

Американские банковские группы выступают против ускоренного внедрения закона GENIUS, регулирующего стейблкоины, ссылаясь на сложности взаимодействия новых правил.

Крупные банковские группы США выразили обеспокоенность по поводу ускоренного внедрения закона GENIUS, направленного на регулирование стейблкоинов. По их мнению, слишком быстрые действия федеральных агентств могут привести к сложностям в понимании того, как новые правила будут взаимодействовать между собой.

Закон GENIUS, разработанный для усиления контроля над стейблкоинами, предполагает введение строгих требований к эмитентам этих цифровых активов. Однако банки считают, что необходимо больше времени для анализа и согласования новых норм, чтобы избежать путаницы и потенциальных рисков для финансовой системы.

Представители банковских групп отмечают, что текущий темп внедрения законодательства не позволяет провести полноценную оценку его последствий. Они также подчеркивают важность консультаций с отраслевыми экспертами и другими заинтересованными сторонами для разработки сбалансированных и эффективных правил.

Что это значит для российского крипторынка? Хотя закон GENIUS напрямую не касается России, его реализация может повлиять на глобальные стандарты регулирования стейблкоинов. Российским компаниям, работающим с цифровыми активами, стоит следить за развитием ситуации, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в международной практике.

Частые вопросы

Что такое закон GENIUS?
Закон GENIUS направлен на усиление контроля над стейблкоинами, вводя строгие требования к их эмитентам.
Почему банки против быстрого внедрения?
Банки считают, что ускоренное внедрение может привести к сложностям в понимании взаимодействия новых правил и потенциальным рискам для финансовой системы.
Как это влияет на Россию?
Реализация закона GENIUS может повлиять на глобальные стандарты регулирования стейблкоинов, что важно для российских компаний, работающих с цифровыми активами.

