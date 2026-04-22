Крупные банковские группы США выразили обеспокоенность по поводу ускоренного внедрения закона GENIUS, направленного на регулирование стейблкоинов. По их мнению, слишком быстрые действия федеральных агентств могут привести к сложностям в понимании того, как новые правила будут взаимодействовать между собой.

Закон GENIUS, разработанный для усиления контроля над стейблкоинами, предполагает введение строгих требований к эмитентам этих цифровых активов. Однако банки считают, что необходимо больше времени для анализа и согласования новых норм, чтобы избежать путаницы и потенциальных рисков для финансовой системы.

Представители банковских групп отмечают, что текущий темп внедрения законодательства не позволяет провести полноценную оценку его последствий. Они также подчеркивают важность консультаций с отраслевыми экспертами и другими заинтересованными сторонами для разработки сбалансированных и эффективных правил.

Что это значит для российского крипторынка? Хотя закон GENIUS напрямую не касается России, его реализация может повлиять на глобальные стандарты регулирования стейблкоинов. Российским компаниям, работающим с цифровыми активами, стоит следить за развитием ситуации, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в международной практике.