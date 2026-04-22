Бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид отозвал ходатайство о проведении нового судебного разбирательства, но сохранил требование о замене судьи. Он заявил, что сам является автором документов, несмотря на консультации с родителями и адвокатами.

Бэнкман-Фрид отзывает ходатайство о новом суде, но настаивает на смене судьи

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, осужденный по обвинениям в мошенничестве, отозвал свое ходатайство о проведении нового судебного разбирательства. Тем не менее, он продолжает настаивать на замене судьи, который вел его дело. Это решение последовало за его заявлением о том, что он является «конечным автором документов», поданных из тюрьмы, хотя и консультировался с родителями и адвокатами.

Изначально Бэнкман-Фрид подал ходатайство о новом судебном процессе в начале мая, ссылаясь на «новые доказательства», которые, по его мнению, могли бы изменить исход дела. В частности, он указывал на показания, данные в ходе судебного разбирательства по делу бывшего исполнительного директора FTX Райана Саламе, а также на информацию, полученную от бывших юристов FTX. Однако, спустя несколько недель, он изменил свою позицию, решив отозвать это ходатайство.

Несмотря на отказ от требования о новом процессе, Бэнкман-Фрид сохранил в силе свою просьбу о замене судьи Льюиса Каплана, который председательствовал на его первом суде. Он обвиняет судью Каплана в предвзятости и утверждает, что его действия во время процесса были несправедливыми. Это требование о смене судьи является отдельным аспектом его апелляции и, вероятно, будет рассматриваться независимо от ходатайства о новом суде.

В своем заявлении, поданном в суд, Бэнкман-Фрид подчеркнул, что, несмотря на юридические консультации, он лично формулировал и редактировал поданные документы. Это может быть попыткой показать его активное участие в своей защите и стремление контролировать процесс, даже находясь под стражей. Ситуация вокруг Бэнкман-Фрида остается в центре внимания криптосообщества, поскольку его дело стало одним из самых громких в истории индустрии.

«Я был конечным автором документов», — заявил Сэм Бэнкман-Фрид, подчеркивая свою роль в подготовке ходатайств.

Что это значит для крипторынка и майнеров из РФ/СНГ?

Хотя данное событие напрямую не влияет на текущие цены криптовалют или деятельность майнеров, оно является важной частью продолжающейся саги FTX. Для инвесторов и участников рынка из России и СНГ это напоминание о необходимости тщательной проверки платформ и проектов, а также о рисках, связанных с централизованными биржами. Развитие событий вокруг Бэнкман-Фрида подчеркивает важность регулирования и прозрачности в криптоиндустрии, что в конечном итоге может повлиять на формирование законодательства в разных странах, включая регион СНГ. Для майнеров это косвенно указывает на общую тенденцию к ужесточению контроля в криптопространстве, что может сказаться на доступности услуг и условиях ведения бизнеса в будущем.