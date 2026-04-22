Банковские группы США просят отсрочку для комментариев по законопроекту о стейблкоинах

Ведущие банковские ассоциации Соединенных Штатов обратились к четырем ключевым федеральным агентствам с просьбой предоставить дополнительный шестидесятидневный период для изучения и комментирования предложенного законопроекта о стейблкоинах. Это обращение последовало за недавним завершением процесса нормотворчества Управления контролера денежного обращения (OCC) в отношении стейблкоинов, что, по мнению банков, требует более тщательного анализа взаимосвязи между новыми правилами и готовящимся законодательством.

В совместном письме, направленном в Министерство финансов, Федеральную резервную систему, Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения (OCC), банковские группы подчеркнули необходимость адекватного времени для оценки потенциального влияния законопроекта. Они указали, что окончательные правила OCC по стейблкоинам были опубликованы совсем недавно, и для полноценного формирования позиции по законопроекту требуется учесть эти новые регуляторные рамки. Законопроект, известный как Закон о ясности в отношении инноваций в стейблкоинах (Clarity for Payment Stablecoins Act), или Genius Act, призван установить всеобъемлющую нормативную базу для эмитентов стейблкоинов в США.

Среди подписантов письма — Американская банковская ассоциация (ABA), Ассоциация финансовых услуг (The Financial Services Forum), Ассоциация банковской политики (The Bank Policy Institute) и Ассоциация банковских операций (The Clearing House). Эти организации представляют интересы большинства крупных коммерческих банков страны, что придает их запросу значительный вес. Они аргументируют свою позицию тем, что стейблкоины, как новый и быстро развивающийся класс активов, требуют особенно внимательного и взвешенного подхода к регулированию. Спешка в принятии законодательства без должного анализа может привести к непредвиденным последствиям для финансовой стабильности и конкурентоспособности американской банковской системы.

Законопроект Genius Act, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе, предусматривает ряд положений, касающихся резервов стейблкоинов, лицензирования эмитентов и надзора за их деятельностью. Банковские группы стремятся убедиться, что предлагаемые меры не создадут излишних регуляторных барьеров для традиционных финансовых учреждений, желающих участвовать в экосистеме стейблкоинов, и в то же время обеспечат достаточную защиту потребителей и стабильность рынка. Запрос на дополнительное время может потенциально замедлить процесс принятия законопроекта, что, с одной стороны, даст больше возможностей для доработки документа, а с другой — отсрочит наступление ясности в регулировании стейблкоинов в США.

Что это значит для рынка криптовалют и майнинга в СНГ

Задержка в принятии законодательства о стейблкоинах в США, даже если она вызвана запросом банковских групп, имеет косвенное значение для крипторынка в СНГ. США являются одним из крупнейших рынков для стейблкоинов, и любая регуляторная неопределенность там может влиять на глобальную ликвидность и настроения инвесторов. Для майнеров в России и СНГ, которые часто используют стейблкоины для расчетов и хеджирования рисков, стабильное и предсказуемое регулирование в ключевых юрисдикциях крайне важно. Отсутствие четких правил в США может способствовать сохранению волатильности на рынке, что усложняет планирование и управление финансовыми потоками. В то же время, более тщательная проработка законопроекта может в итоге привести к созданию более устойчивой и безопасной среды для стейблкоинов, что в долгосрочной перспективе выгодно для всей криптоиндустрии.