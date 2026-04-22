Платформа прогнозов Kalshi, оказавшаяся в центре регуляторного противостояния между федеральными властями и штатами, сообщила о новых случаях инсайдерской торговли. Среди фигурантов — политик, ранее участвовавший в популярном реалити-шоу FBoy Island.

Kalshi активно стремится продемонстрировать наличие строгого контроля над своей деятельностью. Это особенно важно на фоне продолжающихся споров с регуляторами. Платформа, позволяющая пользователям делать ставки на исход различных событий, находится под пристальным вниманием как федеральных органов, так и властей штатов.

Инсайдерская торговля — это использование конфиденциальной информации для получения финансовой выгоды. В случае с Kalshi речь идет о возможном использовании внутренних данных для манипуляции рынком прогнозов. Подобные инциденты могут серьезно подорвать доверие пользователей к платформе.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Несмотря на то что Kalshi ориентирована в первую очередь на американский рынок, подобные случаи подчеркивают важность соблюдения правил торговли и прозрачности на любых платформах. Для инвесторов и трейдеров это напоминание о необходимости тщательно проверять информацию и избегать участия в сомнительных операциях.