Коалиция из 39 крупных финансовых организаций, включая биржу Nasdaq, направила обращение к руководству Европейского союза с призывом ускорить внедрение нормативной базы для технологии распределённых реестров (DLT). В документе подчёркивается, что промедление в этом вопросе может привести к потере конкурентных позиций на фоне активного развития токенизированных финансов в США.

Среди участников коалиции — ведущие европейские банки, управляющие активами компании и технологические гиганты. Они отмечают, что текущие правила ЕС для пилотных проектов на основе DLT, принятые в 2022 году, уже устарели и не соответствуют темпам развития индустрии.

Основные предложения включают расширение сферы применения DLT за пределы ценных бумаг, упрощение процедур тестирования новых технологий и создание более гибких регуляторных рамок. Особое внимание уделено необходимости гармонизации правил между странами ЕС для предотвращения фрагментации рынка.

Эксперты предупреждают, что без оперативной модернизации законодательной базы Европа рискует уступить лидерство в области токенизации активов США, где регуляторы демонстрируют более прогрессивный подход. Это может привести к оттоку инвестиций и технологий через Атлантику.

Что это значит для России и СНГ? Развитие регулирования DLT в ЕС может повлиять на глобальные стандарты в этой области. Российским компаниям, работающим с блокчейн-технологиями, стоит внимательно следить за этими процессами, чтобы учитывать международные тренды при разработке собственных решений.