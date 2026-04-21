39 финансовых компаний призвали ЕС ускорить внедрение правил для DLT

Коалиция из 39 финансовых компаний, включая Nasdaq, призвала Евросоюз ускорить внедрение правил для распределённых реестров, предупредив о риске отставания от США.

Коалиция из 39 крупных финансовых организаций, включая биржу Nasdaq, направила обращение к руководству Европейского союза с призывом ускорить внедрение нормативной базы для технологии распределённых реестров (DLT). В документе подчёркивается, что промедление в этом вопросе может привести к потере конкурентных позиций на фоне активного развития токенизированных финансов в США.

Среди участников коалиции — ведущие европейские банки, управляющие активами компании и технологические гиганты. Они отмечают, что текущие правила ЕС для пилотных проектов на основе DLT, принятые в 2022 году, уже устарели и не соответствуют темпам развития индустрии.

Основные предложения включают расширение сферы применения DLT за пределы ценных бумаг, упрощение процедур тестирования новых технологий и создание более гибких регуляторных рамок. Особое внимание уделено необходимости гармонизации правил между странами ЕС для предотвращения фрагментации рынка.

Эксперты предупреждают, что без оперативной модернизации законодательной базы Европа рискует уступить лидерство в области токенизации активов США, где регуляторы демонстрируют более прогрессивный подход. Это может привести к оттоку инвестиций и технологий через Атлантику.

Что это значит для России и СНГ? Развитие регулирования DLT в ЕС может повлиять на глобальные стандарты в этой области. Российским компаниям, работающим с блокчейн-технологиями, стоит внимательно следить за этими процессами, чтобы учитывать международные тренды при разработке собственных решений.

Частые вопросы

Какие компании участвуют в коалиции?
Коалиция включает 39 организаций, среди которых биржа Nasdaq, крупные европейские банки и управляющие активами компании.
Какие изменения предлагают участники коалиции?
Они предлагают расширить сферу применения DLT, упростить тестирование технологий и гармонизировать правила между странами ЕС.
Почему это важно для России?
Развитие регулирования DLT в ЕС может повлиять на глобальные стандарты, что важно для российских компаний, работающих с блокчейн-технологиями.

    Похожие новости