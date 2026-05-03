Ripple подтвердила подключение 13 000 банков к своей платформе Ripple Treasury, которая обрабатывает $12,5 трлн платежей. Аналитик Патрик Л. Райли считает, что это может поднять стоимость XRP до $625. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это означает потенциальную капитализацию XRP в 58 трлн ₽.

Что не так с привычным взглядом

Многие инвесторы воспринимают XRP как криптовалюту с ограниченным потенциалом из-за её централизованного характера и судебных разбирательств с SEC. Однако Ripple демонстрирует, что её платформа активно используется в традиционной финансовой системе.

Реальные данные

Ripple Treasury, приобретённая за $1 млрд в 2025 году, теперь подключена к 13 000 банков. Для сравнения: в США всего 4 336 банков и 4 287 кредитных союзов. Это означает, что Ripple вышла далеко за пределы американского рынка.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основными бенефициарами являются крупные финансовые институты, которые получают доступ к быстрым и прозрачным платежам. В то же время конкуренты, такие как SWIFT, могут потерять долю рынка. В редакции MinerWorld отмечают, что российские банки, подключённые к Ripple, могут снизить издержки на международные переводы на 30-40%.

Российский контекст

В России, где тарифы на электроэнергию в промышленных зонах Иркутской области составляют около 3-5 ₽/кВт·ч, майнинг XRP может стать выгодным. Однако регуляторные ограничения ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» пока не позволяют массово использовать XRP для платежей.

На момент публикации XRP торгуется на уровне $1,39. Прогноз Райли основан на модели Bakkes Pipeline, которая предполагает, что 20 млрд XRP могут быть использованы для обработки $12,5 трлн платежей ежегодно.