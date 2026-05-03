Европейский ETF BlackRock на биткоин превысил $1 млрд без лишнего шума

Европейский биткоин-ETF BlackRock достиг $1,1 млрд, накопив 14,2 тыс. BTC. Это происходит на фоне роста интереса к криптовалютам в России и легализации майнинга через реестр ФНС.

Европейский биткоин-ETF (биржевой инвестиционный фонд) от BlackRock преодолел отметку в $1 млрд, накопив 14,2 тыс. BTC. Это произошло без громких анонсов, что вызывает вопросы: почему крупнейший управляющий активами не афиширует успех своего криптопродукта?

Что не так с привычным взглядом

Обычно компании стремятся публично отмечать такие достижения, чтобы привлечь новых инвесторов. Однако BlackRock выбрал другую стратегию. Возможно, это связано с осторожностью в отношении регуляторов или желанием избежать излишнего внимания к криптовалютным продуктам в текущей рыночной ситуации.

Реальные данные

Фонд iShares Bitcoin Trust ETP, запущенный BlackRock в Европе, накопил 14,2 тыс. BTC, что эквивалентно $1,1 млрд по текущему курсу. Это делает его одним из крупнейших криптофондов в регионе. Для сравнения: в мае 2024 года объём активов фонда составлял всего $500 млн.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Успех ETF BlackRock выгоден институциональным инвесторам, которые получают доступ к биткоину через регулируемый продукт. Однако это может негативно сказаться на прямых инвестициях в криптовалюту через биржи, так как часть капитала перетекает в фонды.

Российский контекст

В России интерес к криптовалютам растёт на фоне легализации майнинга через реестр ФНС. По данным на июнь 2024 года, в реестр внесено уже более 200 майнинговых компаний. При этом стоимость электроэнергии для промышленного майнинга в регионах с дешёвым электричеством, таких как Иркутская область и Красноярский край, составляет в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост ETF BlackRock может стимулировать дальнейшую легализацию криптовалютных продуктов в России, особенно на фоне активного развития майнинговой инфраструктуры в Сибири.

Частые вопросы

Как ETF BlackRock влияет на рынок биткоина?
ETF BlackRock привлекает институциональных инвесторов, что увеличивает спрос на биткоин, но может снизить прямые инвестиции через криптобиржи.
Какие регионы России наиболее выгодны для майнинга?
Иркутская область и Красноярский край предлагают дешёвую электроэнергию для майнинга — в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч.
Сколько майнинговых компаний зарегистрировано в реестре ФНС?
По данным на июнь 2024 года, в реестр ФНС внесено уже более 200 майнинговых компаний.

