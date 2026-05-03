Европейский биткоин-ETF BlackRock достиг $1,1 млрд, накопив 14,2 тыс. BTC. Это происходит на фоне роста интереса к криптовалютам в России и легализации майнинга через реестр ФНС.

Европейский биткоин-ETF (биржевой инвестиционный фонд) от BlackRock преодолел отметку в $1 млрд, накопив 14,2 тыс. BTC. Это произошло без громких анонсов, что вызывает вопросы: почему крупнейший управляющий активами не афиширует успех своего криптопродукта?

Что не так с привычным взглядом

Обычно компании стремятся публично отмечать такие достижения, чтобы привлечь новых инвесторов. Однако BlackRock выбрал другую стратегию. Возможно, это связано с осторожностью в отношении регуляторов или желанием избежать излишнего внимания к криптовалютным продуктам в текущей рыночной ситуации. Подробнее — Antminer S-серии.

Реальные данные

Фонд iShares Bitcoin Trust ETP, запущенный BlackRock в Европе, накопил 14,2 тыс. BTC, что эквивалентно $1,1 млрд по текущему курсу. Это делает его одним из крупнейших криптофондов в регионе. Для сравнения: в мае 2024 года объём активов фонда составлял всего $500 млн.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Успех ETF BlackRock выгоден институциональным инвесторам, которые получают доступ к биткоину через регулируемый продукт. Однако это может негативно сказаться на прямых инвестициях в криптовалюту через биржи, так как часть капитала перетекает в фонды. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на линейка MicroBT.

Российский контекст

В России интерес к криптовалютам растёт на фоне легализации майнинга через реестр ФНС. По данным на июнь 2024 года, в реестр внесено уже более 200 майнинговых компаний. При этом стоимость электроэнергии для промышленного майнинга в регионах с дешёвым электричеством, таких как Иркутская область и Красноярский край, составляет в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост ETF BlackRock может стимулировать дальнейшую легализацию криптовалютных продуктов в России, особенно на фоне активного развития майнинговой инфраструктуры в Сибири. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на хостинг ASIC с льготным тарифом.