Крипто-ETF восстановили $731 млн притока после недельного оттока

Криптовалютные ETF зафиксировали приток $731 млн в последний день недели после оттока $651,9 млн с понедельника по четверг.

Инвестор из Москвы Алексей Смирнов вложил $50 тыс. в крипто-ETF на прошлой неделе, когда фонды показывали стабильный приток капитала. Однако уже в понедельник он столкнулся с первыми потерями — его портфель сократился на 7%. Ситуация изменилась в пятницу, когда фонды восстановили позиции.

Кто, сколько, когда

С 15 по 18 апреля крипто-ETF потеряли $651,9 млн, согласно данным аналитической платформы CoinGlass. Основной отток пришёлся на фонды Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) — $440 млн. Однако уже 19 апреля ситуация изменилась: приток капитала составил $731 млн. Лидером стал BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) с притоком $340 млн. Подробнее — майнеры Bitmain.

Как это работает технически

ETF (биржевые фонды) позволяют инвесторам получать доступ к криптовалютам без необходимости их непосредственного хранения. Фонды покупают активы на бирже и выпускают акции, которые торгуются на традиционных площадках. В случае крипто-ETF это упрощает доступ институциональных инвесторов к цифровым активам. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на линейка MicroBT.

Реакция конкурентов

После восстановления притока капитала в крипто-ETF аналитики CoinShares отметили рост интереса к аналогичным продуктам в Европе и Азии. В частности, швейцарский фонд 21Shares Bitcoin ETF (ABTC) зафиксировал приток $120 млн за тот же период.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов крипто-ETF остаются недоступными из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако в редакции MinerWorld отмечают, что российские майнеры могут косвенно выиграть от роста интереса к криптовалютам через ETF — это может поддержать цену биткоина на уровне $65 тыс., что положительно скажется на их рублёвой выручке. По курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1, это означает, что майнеры в Иркутской области с тарифами 3,5 ₽/кВт·ч могут рассчитывать на стабильную доходность. Тем, кто сейчас собирает или расширяет ферму, имеет смысл ориентироваться на хостинг ASIC с льготным тарифом.

Частые вопросы

Как крипто-ETF влияют на российских майнеров?
Рост интереса к крипто-ETF может поддержать цену биткоина, что положительно скажется на рублёвой выручке майнеров. При курсе ЦБ РФ около 95 ₽ за $1 и тарифах 3,5 ₽/кВт·ч в Иркутской области майнинг остаётся прибыльным.
Почему крипто-ETF недоступны в России?
Крипто-ETF недоступны в России из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует обращение цифровых активов в стране.
Какие крипто-ETF лидируют по притоку капитала?
BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) лидирует по притоку капитала с $340 млн за последний день недели, тогда как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) потерял $440 млн за предыдущие дни.

