MicroStrategy Михаила Сейлора приостановила покупки биткоина на этой неделе, что повлияло на рыночные настроения. Курс BTC снизился на 2,5% за сутки.

Почему пауза в покупках биткоина MicroStrategy вызвала волну на рынке? Компания Михаила Сейлора стала одним из главных драйверов роста BTC в 2024 году, и её решение временно остановить накопление криптовалюты отразилось на общей динамике.

Триггер события

Михаил Сейлор, CEO MicroStrategy, подтвердил в своём посте на X, что компания не приобретала биткоин на этой неделе. Это уже второй подобный перерыв с начала года — предыдущий был зафиксирован в феврале 2024. Заявление Сейлора совпало с падением курса BTC на 2,5% за сутки, до $66 500 по данным CoinGecko.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

MicroStrategy начала активно инвестировать в биткоин с августа 2020 года. С тех пор компания приобрела более 214 000 BTC, став крупнейшим корпоративным держателем криптовалюты. В 2024 году стратегия Сейлора была особенно агрессивной: только в марте MicroStrategy купила 12 000 BTC, что эквивалентно $800 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Цифры, которые меняют картину

Общий объём BTC в распоряжении MicroStrategy: 214 246 монет

Средняя цена покупки: $35 160 за BTC

Рыночная стоимость портфеля на момент публикации: $14,2 млрд

Доля MicroStrategy в общем объёме BTC: 1,02%

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Пауза в покупках MicroStrategy может повлиять на рыночную ликвидность. В редакции MinerWorld отмечают, что компания играла роль «якорного инвестора», поддерживая спрос на биткоин в периоды коррекции. Для российских майнеров это означает потенциальное снижение доходности: при текущих тарифах на электроэнергию в Иркутской области (3,5 ₽/кВт·ч) рентабельность майнинга BTC может сократиться на 5-7% в случае дальнейшего падения курса.

Однако долгосрочные перспективы остаются позитивными: MicroStrategy продолжает рассматривать биткоин как основной актив для хеджирования инфляции, что подтверждает устойчивость стратегии Сейлора.