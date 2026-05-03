Цена XRP превысила $1.40 после того, как Ripple заблокировала 700 млн токенов в эскроу. Событие совпало с завершением конференции XRP Las Vegas 2026, где токен позиционировался как будущая глобальная резервная валюта.

Развёрнуто по фактам

2 мая 2026 года Ripple разблокировала 1 млрд XRP, после чего вернула 700 млн в эскроу, оставив в обращении 300 млн токенов для операционных нужд. Общая стоимость заблокированных активов составила $974 млн по текущему курсу. Операция подтверждена в нескольких ончейн-батчах на блокчейне XRP Ledger.

На фоне новостей цена XRP выросла на 2-4%, опередив остальной альткойн-рынок. Одновременно с этим на бирже OKX стартовал листинг стабильной монеты RLUSD от Ripple, что добавило дополнительной поддержки курсу.

Что говорят данные

XRP преодолел уровень сопротивления $1.39 и закрепился выше 100-часовой скользящей средней. Индекс относительной силы (RSI) за последние 7 дней находится ниже 40, что указывает на возможность дальнейшего роста перед фиксацией прибыли. Объём торгов снизился на 25-32%, составив $1.68-2.98 млрд.

Прогноз и риски

В ближайшее время XRP может консолидироваться в диапазоне $1.38-1.45. Основным катализатором роста станет увеличение институционального объёма и дальнейшая интеграция RLUSD. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая рыночная капитализация XRP в $73 млрд оставляет потенциал роста до $1.55-2.00, что соответствует увеличению на 10-40%.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов рост XRP до $1.40 означает увеличение рублёвой выручки до 130-135 ₽ за токен по курсу ЦБ РФ около 95 ₽ за $1. Однако налоговая нагрузка остаётся высокой: НДФЛ в 13% или 15% для крупных доходов. В условиях ограничений Минэнерго на майнинг в южных регионах РФ, инвестиции в XRP могут стать альтернативой для тех, кто ищет менее энергозатратные способы заработка на крипторынке.

Рост интереса к XRP также может стимулировать развитие инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-5 ₽ за кВт·ч.