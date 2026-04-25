В Сенате США ожидается объявление о доработке законопроекта CLARITY Act, который может повлиять на регулирование криптовалют. Пока официальной информации нет.

Ожидание доработки CLARITY Act в Сенате США

На Капитолийском холме сохраняется неопределенность относительно процедуры доработки (markup) законопроекта CLARITY Act в Сенате. Этот законодательный акт призван внести ясность в регулирование цифровых активов, что является критически важным для всей криптовалютной индустрии. На данный момент ни сенатор Тим Скотт, ни Банковский комитет Сената не сделали официальных заявлений по этому вопросу, что вызывает вопросы о сроках и содержании предстоящих изменений.

Журналистка Элеонора Терретт отметила, что «пятница прошла без каких-либо новостей» относительно доработки CLARITY Act. Это указывает на то, что процесс принятия решений может быть более сложным и затяжным, чем предполагалось. Законопроект CLARITY Act направлен на определение того, какие цифровые активы должны классифицироваться как ценные бумаги, а какие — как товары, что имеет фундаментальное значение для юрисдикции регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Отсутствие четких регуляторных рамок долгое время является одним из основных препятствий для развития криптовалютного рынка в США. Инвесторы и компании сталкиваются с правовой неопределенностью, что замедляет инновации и привлечение капитала. Принятие CLARITY Act могло бы значительно улучшить ситуацию, предоставив участникам рынка предсказуемые правила игры. Однако задержки с его рассмотрением и доработкой лишь усиливают существующую неопределенность.

Потенциальные изменения в законопроекте могут касаться критериев классификации различных токенов, механизмов надзора за криптобиржами и эмитентами, а также защиты инвесторов. Любое решение, принятое Банковским комитетом Сената, будет иметь далеко идущие последствия для всей экосистемы цифровых активов, влияя на листинг новых токенов, разработку децентрализованных приложений и общую инвестиционную привлекательность сектора.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Хотя законопроект CLARITY Act напрямую касается регулирования криптовалют в США, его принятие или задержка имеют косвенное, но существенное значение для криптосообщества в России и странах СНГ. США являются одним из крупнейших и наиболее влиятельных рынков для криптовалют, и любые изменения в их регуляторной политике часто задают тон для других юрисдикций. Четкое определение статуса цифровых активов в США может стать прецедентом и повлиять на подходы к регулированию в других странах, включая Россию, где вопрос классификации криптовалют также остается открытым.

Для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ это означает необходимость внимательно следить за развитием событий. Установление ясных правил в США может способствовать росту институционального интереса к криптовалютам, что, в свою очередь, может привести к увеличению ликвидности и стабильности рынка в целом. Это может оказать положительное влияние на стоимость основных активов, таких как биткоин, который является основой для многих майнинговых операций. В условиях глобального рынка, где капитал свободно перемещается, ясность регулирования в одной крупной экономике неизбежно отражается на всем криптопространстве.