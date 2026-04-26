На прошлой неделе биткоин продемонстрировал устойчивость, закрепившись около отметки $78 000. DeFi-сообщество объединилось для спасения протокола Aave после взлома, собрав более 100 000 ETH. Тем временем, независимый исследователь успешно взломал 15-битный криптографический ключ на квантовом компьютере, поднимая вопросы о будущей безопасности блокчейнов.

Рынок криптовалют: Биткоин стабилизируется, ETF привлекают капитал

Прошедшая неделя ознаменовалась укреплением позиций первой криптовалюты. Несмотря на начальное падение до $73 000 в понедельник, биткоин быстро восстановился, достигнув $76 000 уже ко вторнику, 21 апреля. В среду актив пробил уровень сопротивления в $78 000, который тестировался ранее, и достиг локального максимума в $79 500. После этого последовала фаза консолидации, и до конца недели BTC торговался в диапазоне от $77 000 до $79 000. На момент подготовки материала курс составлял $77 800, демонстрируя рост на 1,5% за неделю.

Аналитики отмечают, что текущее ралли в значительной степени было обусловлено активностью на рынке деривативов, а не спотовым спросом. В частности, рост до $79 000 сопровождался каскадом ликвидаций коротких позиций на сумму около $1,1 млрд. Индекс страха и жадности также отразил улучшение настроений, поднявшись до 46 баллов — впервые с января. Однако к концу недели он снизился до 33, вновь сигнализируя о «страхе» на рынке.

Другие крупные криптовалюты из топ-10 показали более скромную динамику: Ethereum закрепился на уровне $2300 (-0,5%), XRP торговался по $1,4 (-1,2%), а BNB вырос до $631 (+1%). Важным индикатором продолжающегося институционального интереса стали спотовые биткоин-ETF, которые зафиксировали приток $823 млн четвертую неделю подряд. Ethereum-фонды также привлекли $155 млн, демонстрируя третью «зеленую» неделю подряд. Общая капитализация крипторынка достигла $2,68 трлн, при этом доминирование BTC составило 58,2%, а ETH — 10,5%.

DeFi United: Коллективное спасение Aave после взлома

Сообщество децентрализованных финансов (DeFi) активно работает над устранением последствий недавнего взлома протокола Kelp. Основной задачей стало покрытие дефицита по токену rsETH. 23 апреля пострадавший кредитный протокол Aave, совместно с ведущими DeFi-платформами, запустил инициативу под названием DeFi United. Целью кампании стал сбор средств для восстановления экосистемы, к которой присоединились многие другие проекты.

«Мы считаем, что сотрудничество важнее всего в такие моменты, и наш приоритет — достичь наилучшего возможного результата для пользователей», — заявили представители Aave.

За несколько дней инициатива DeFi United привлекла более 100 000 ETH, что эквивалентно примерно $230 млн. Эта сумма почти полностью покрыла ущерб от взлома, который оценивается в $290 млн. Среди крупнейших доноров оказались Mantle (30 000 ETH), ДАО Aave (25 000 ETH), основатель Aave Стани Кучеров (5000 ETH), Ether.fi (5000 ETH) и Lido Finance (2500 ETH). Дополнительно, около 30 700 ETH удалось вернуть благодаря заморозке украденных средств в сети Arbitrum, а почти 400 ETH поступили в виде пожертвований от сообщества.

В рамках мер по защите Aave и его партнеры создали специализированный фонд для восстановления обеспечения токена rsETH. Kelp также организовала отдельную структуру для выплаты компенсаций пользователям. Эти усилия позволили стабилизировать падение TVL (Total Value Locked) протокола Aave, который на 26 апреля остановился на отметке около $14 млрд, хотя с момента атаки объем депозитов на платформе сократился более чем на $12 млрд.

Квантовая угроза: Взлом 15-битного ключа и дискуссии в сообществе

На прошедшей неделе индустрия цифровых активов столкнулась с очередным напоминанием о приближении квантовой угрозы. Независимый исследователь Джанкарло Лелли успешно вычислил 15-битный криптографический ключ на эллиптических кривых (ECC) с помощью общедоступного квантового компьютера. За это достижение стартап Project Eleven присудил Лелли награду в 1 BTC в рамках программы Q-Day Prize.

Лелли применил модифицированную версию алгоритма Шора к пространству поиска из 32 767 комбинаций. Этот метод направлен на решение задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых, которая лежит в основе цифровых подписей, используемых в большинстве блокчейнов, включая биткоин. Предыдущий рекорд принадлежал инженеру Стиву Типпеконнику, который извлек шестибитный ECC-ключ на 133-кубитном компьютере IBM. Результат Лелли превзошел предыдущую демонстрацию в 512 раз, что Project Eleven назвала крупнейшим взломом эллиптических кривых с использованием квантовых технологий.

Несмотря на то, что текущий масштаб взлома (15 бит) пока несопоставим с 256-битными ключами, используемыми в биткоине, Project Eleven подчеркивает быстрое сокращение этого разрыва. Они считают, что переход к постквантовой криптографии является скорее инженерной, чем фундаментальной физической проблемой. Однако у этого достижения нашлись и критики. Экс-разработчик Bitcoin Core Йонас Шнелли заявил, что в данном случае квантовые вычисления не принесли реальной пользы, поскольку результат был получен с помощью классической верификации, неотличимой от случайного шума. Шнелли воспроизвел эксперимент с помощью 20 строк кода на Python без квантового компьютера, утверждая, что методика Лелли не масштабируема для блокчейна биткоина. С его выводами согласились криптограф Адам Бэк и аналитик Джейс Чек, который предположил, что выплата награды со стороны Project Eleven была скорее маркетинговым ходом.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров из России и СНГ стабилизация биткоина около $78 000 является позитивным сигналом, указывающим на сохранение высоких доходов. Однако стоит учитывать, что текущее ралли в значительной степени обусловлено деривативами, что может создавать дополнительную волатильность. В условиях растущего интереса к ETF и институциональным инвестициям, долгосрочные перспективы для майнинга остаются благоприятными, но краткосрочные колебания требуют внимательного мониторинга. Майнерам следует продолжать оптимизировать свои операции, снижая затраты на электроэнергию и повышая эффективность оборудования, чтобы быть готовыми к любым рыночным изменениям.

Ситуация с Aave демонстрирует важность коллективных усилий в DeFi-секторе для преодоления кризисов. Для инвесторов из РФ/СНГ это подчеркивает как риски, связанные с уязвимостями протоколов, так и способность сообщества к саморегуляции и восстановлению. Участие в DeFi требует тщательного анализа рисков и диверсификации. Обсуждение квантовых угроз, хотя и кажется пока далеким от практического применения, напоминает о необходимости следить за развитием криптографических стандартов и потенциальных угрозах для безопасности блокчейнов в долгосрочной перспективе. Это пока не является непосредственной угрозой для текущих операций, но подчеркивает важность постоянного развития технологий безопасности в криптоиндустрии.