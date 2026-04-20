Российские банки и криптовалюты: от осторожности к активному внедрению

Криптовалюты постепенно, но уверенно проникают в традиционную финансовую систему России. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в правовом поле, ведущие кредитные организации страны демонстрируют растущий интерес к блокчейн-технологиям и цифровым активам. Примером такого смелого шага стало решение МТС-Банка в феврале 2026 года предоставить своим клиентам доступ к торговле криптовалютами. Более крупные игроки рынка, такие как Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и Тинькофф, также активно исследуют и внедряют инновации, но действуют при этом с большей осторожностью, фокусируясь на регулируемых инструментах и собственной инфраструктуре.

Эта тенденция свидетельствует о признании потенциала цифровых активов даже в условиях консервативного регулирования. Банки стремятся не упустить возможности, которые открывает блокчейн, будь то повышение эффективности внутренних процессов, создание новых финансовых продуктов или расширение спектра услуг для клиентов. Их стратегии варьируются от участия в международных блокчейн-консорциумах до разработки собственных стейблкоинов и платформ для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА).

Пионеры криптоиндустрии среди российских банков

Сбер: от экспериментов к реальным продуктам

Сбербанк, крупнейший банк России, является одним из лидеров в освоении блокчейн-технологий. Его путь в криптоиндустрии начался еще в 2017 году с присоединения к Enterprise Ethereum Alliance и проведения первой в России банковской блокчейн-транзакции совместно с «Мегафоном», Альфа-Банком и IBM. В 2018 году была открыта блокчейн-лаборатория, запустившая более 20 пилотных проектов для крупных компаний, таких как «Северсталь» и «М.Видео».

Несмотря на высказанный в 2019 году главой Сбера Германом Грефом скепсис относительно будущего криптовалют, банк продолжил активно работать с блокчейном, проведя сделку по поставке нефти с сингапурской компанией. В 2020 году был анонсирован собственный рублевый стейблкоин «Сберкоин», предназначенный для расчетов по ЦФА. В 2021 году Сбер подал заявку в ЦБ на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска «Сберкоина» и запустил первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на блокчейн-активы с тикером SBBE.

В период с 2022 по 2023 год Сбер открыл доступ к DeFi-платформе ComUnity на базе Ethereum для внешних разработчиков и запустил образовательную программу по децентрализованным финансам. К 2025 году объем выпущенных ЦФА на платформе Сбера достиг 408 млн рублей, показав пятикратный рост за год. Банк также представил структурные продукты, привязанные к стоимости биткоина, эфира и других криптовалют. В декабре 2025 года был выдан первый в России кредит под залог криптовалюты майнинговой компании «Интелион Дата».

В начале 2026 года Сбер выпустил ЦФА на 231 млн рублей всего за один январь, а агентство Reuters сообщило о подготовке банком масштабной программы крипто-кредитования совместно с Центральным банком. На Биржевом форуме Мосбиржи в апреле 2026 года вице-президент Руслан Вестергов подтвердил готовность Сбера предоставить клиентам доступ к торговле криптовалютами, включая маржинальную торговлю и ИИ-стратегии, как только появится соответствующее регулирование и организованные торговые площадки.

ВТБ: фокус на блокчейн-инфраструктуре

ВТБ также активно участвует в развитии блокчейн-технологий. В 2016-2017 годах банк стал одним из соучредителей платформы «Мастерчейн» — национальной блокчейн-сети, созданной Ассоциацией ФинТех совместно с ЦБ на модифицированной версии Ethereum. Среди других учредителей были Газпромбанк, ПСБ, НСПК и Мосбиржа.

В 2020 году на платформе «Мастерчейн» была запущена система цифровых банковских гарантий. ВТБ выдал первую такую гарантию на 392 млн рублей в пользу МТС. В 2021 году «ВТБ Факторинг» совместно с «Мастерчейн» реализовал пилотный проект по цифровому факторингу. В 2022 году банк объявил о планах по выпуску ЦФА на своей платформе, а в 2023 году ВТБ и Альфа-Банк успешно протестировали трансграничные расчеты с использованием ЦФА.

Что это значит для российского майнера и инвестора

Активное проникновение российских банков в сферу криптовалют и блокчейн-технологий открывает новые перспективы для отечественных майнеров и инвесторов. Появление регулируемых продуктов, таких как ЦФА, привязанные к криптовалютам, и возможность получения кредитов под залог цифровых активов, значительно повышает легитимность и доступность криптоиндустрии. Это может привести к увеличению ликвидности на рынке, появлению новых инвестиционных инструментов и, возможно, снижению рисков, связанных с отсутствием четкого правового статуса криптовалют. Для майнеров это означает потенциальное упрощение доступа к финансированию и более прозрачные условия для ведения бизнеса, особенно при использовании ЦФА для расчетов. Однако важно помнить, что большинство этих инициатив пока находятся в стадии развития или ожидают полноценного регуляторного одобрения. Следовательно, сохраняется необходимость внимательно следить за изменениями в законодательстве и выбирать только проверенные и лицензированные платформы для взаимодействия с цифровыми активами.