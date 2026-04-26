Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Франции сообщила о значительном росте криптопохищений. С 2023 года зафиксировано 135 таких случаев, 46 из них — в 2026 году. В рамках 12 текущих дел обвиняются 88 человек.

Увеличение числа криптопохищений во Франции: тревожная статистика

Национальная прокуратура Франции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) обнародовала данные, свидетельствующие о значительном росте числа похищений, связанных с криптовалютами. За последние три года правоохранительные органы зафиксировали более 100 подобных инцидентов, что указывает на быстро развивающуюся криминальную практику. По состоянию на 2026 год, уже зарегистрировано 46 случаев криптопохищений, что является тревожным показателем по сравнению с 67 инцидентами за весь 2025 год. Общее число таких преступлений с 2023 года достигло 135.

Глава JUNALCO Ванесса Перре сообщила, что в настоящее время расследуется 12 уголовных дел, связанных с криптопохищениями, по которым проходят 88 обвиняемых. Из них 75 человек находятся под предварительным заключением. Эти цифры подчеркивают серьезность проблемы и активные действия французских властей по борьбе с новым видом преступности.

Организованные преступные сети и громкие дела

Французские правоохранители отмечают, что в ряде случаев одни и те же лица фигурируют в разных эпизодах, что указывает на существование организованных преступных сетей. Например, трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет были осуждены за похищение в Шаль-ле-О в ноябре 2025 года. Двое из них также участвовали в аналогичном инциденте в Домьер-сюр-Мер в декабре того же года, где у пары было насильственно изъято 8 миллионов евро.

Недавний случай, привлекший внимание общественности, произошел на этой неделе, когда аналитик ZachXBT и служба безопасности Binance совместно предотвратили выплату выкупа в размере 800 000 долларов, потребованного после похищения отца известного французского инфлюенсера. Это демонстрирует международное сотрудничество в борьбе с криптопреступностью.

Интересно, что основатель Telegram Павел Дуров ранее высказывал резкие обвинения в адрес французских чиновников, утверждая, что они могут быть причастны к этим преступлениям, продавая данные о криптовалютных активах похитителям. Дуров заявлял о плохом состоянии налоговой базы данных и критиковал сбор данных из социальных сетей, что, по его мнению, создавало дополнительные возможности для утечек информации.

«В этих случаях французские власти выявили многочисленные случаи причастности одних и тех же лиц, что указывает на определенную преступную сеть», — Ванесса Перре.

Ванесса Перре подтвердила решимость правительства усилить борьбу с криптопохищениями, которые резко возросли с января 2025 года. Представитель Министерства внутренних дел Франции Жан Дидье также анонсировал планы по введению более строгих мер. Франция является одним из ведущих европейских крипто-хабов: по данным TripleA, около 5% населения страны (3,4 миллиона человек) владеют криптовалютами.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Рост криптопохищений во Франции является тревожным сигналом для всего мирового криптосообщества, включая пользователей из России и СНГ. Это подчеркивает необходимость повышенной осторожности при взаимодействии с цифровыми активами и раскрытии информации о своем криптосостоянии. Хотя прямое влияние на регулирование в РФ или СНГ пока отсутствует, подобные прецеденты могут подтолкнуть местные власти к ужесточению контроля за транзакциями и усилению мер по борьбе с киберпреступностью. Важно помнить, что анонимность в криптовалютах часто является мифом, и злоумышленники могут использовать различные методы для идентификации и преследования жертв.

Практическое замечание для майнеров

Для майнеров, особенно тех, кто работает с крупными объемами криптовалют, крайне важно соблюдать максимальную конфиденциальность. Избегайте публичного раскрытия информации о своих доходах, количестве оборудования и адресах кошельков. Используйте надежные методы хранения приватных ключей, такие как аппаратные кошельки, и регулярно обновляйте программное обеспечение. Помните, что ваша цифровая безопасность напрямую влияет на вашу физическую безопасность. Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям или запросам, особенно если они касаются ваших криптоактивов.