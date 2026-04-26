XRP нацелен на $13: анализ 9-летнего цикла и рыночных факторов

Известный криптоаналитик Али Мартинес представил смелый прогноз для криптовалюты XRP, предсказывая её потенциальный рост до отметки в $13. В основе этого прогноза лежит анализ девятилетнего бычьего цикла, который, по мнению Мартинеса, указывает на скорое начало фазы значительного роста для актива. Этот цикл, по его словам, уже демонстрировал свою эффективность в прошлом, что позволяет экстраполировать его на текущую ситуацию.

Согласно анализу Мартинеса, XRP в настоящее время находится в фазе накопления, которая традиционно предшествует резкому бычьему ралли. Исторические данные показывают, что после длительных периодов консолидации цена XRP демонстрировала экспоненциальный рост. Если текущий цикл будет следовать аналогичной траектории, то после фазы накопления, которая, по-видимому, подходит к концу, может последовать стремительное движение вверх.

Дополнительным фактором, поддерживающим оптимистичный прогноз, является значительный приток капитала в криптовалютные инвестиционные продукты. За последние несколько дней в спотовые биткоин-ETF было привлечено более $1,1 миллиарда, что свидетельствует о растущем институциональном интересе к рынку цифровых активов в целом. Хотя эти средства напрямую не направляются в XRP, они создают благоприятный макроэкономический фон для всего криптовалютного сектора, повышая общую ликвидность и доверие инвесторов.

Ещё одним важным индикатором, указывающим на потенциальный рост XRP, является сокращение предложения актива на централизованных биржах. За последние 24 часа с бирж было выведено около 35 миллионов токенов XRP. Это движение часто интерпретируется как признак того, что инвесторы предпочитают удерживать свои активы в долгосрочной перспективе, а не продавать их, что снижает доступное для торговли предложение и может способствовать росту цены при увеличении спроса. Мартинес также указывает на уровень $0,90 как на ключевую поддержку, которая, по его мнению, является надёжным «дном» для текущей фазы.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, прогноз по XRP может быть интересен в контексте диверсификации портфеля. Несмотря на то, что прямое регулирование криптовалют в регионе всё ещё находится в стадии формирования, возможность использования XRP для трансграничных платежей и его потенциал роста делают его привлекательным активом. Однако важно помнить о высокой волатильности криптовалютного рынка и необходимости проведения собственного анализа перед принятием инвестиционных решений. Учитывая текущую неопределённость в регулировании и доступе к некоторым платформам, инвесторам следует проявлять особую осторожность и использовать только проверенные и доступные методы покупки и хранения активов.