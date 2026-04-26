Компания GraniteShares в пятый раз перенесла запуск своих биржевых фондов (ETF) с тройным кредитным плечом на XRP, Bitcoin, Ethereum и Solana до 7 мая. Это событие вызывает вопросы о позиции SEC в отношении высокорисковых криптопродуктов и влияет на динамику цен XRP.

Многократные переносы запуска ETF: что происходит?

Компания GraniteShares в очередной раз, уже в пятый раз за последние три недели, объявила о переносе даты запуска своих биржевых фондов (ETF) с тройным кредитным плечом на XRP, Bitcoin, Ethereum и Solana. Новая дата вступления в силу назначена на 7 мая. Этот шаг, оформленный в соответствии с Правилом 485 Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволяет эмитентам изменять эффективные даты без прохождения полного процесса регистрации заново.

Изначально запуск планировался на 2 апреля, затем последовательно переносился на 9, 16, 23 апреля и теперь на 7 мая. Важно отметить, что отсрочка коснулась одновременно всех восьми фондов, включая 3x Long и 3x Short версии для Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP. Это указывает на то, что SEC, вероятно, рассматривает не конкретный актив, а саму структуру продуктов с тройным кредитным плечом.

Влияние на XRP и рынок криптовалют

Для XRP эти постоянные задержки являются негативным фактором, поскольку они создают регуляторную неопределенность. Инвесторы внимательно следят за тем, появятся ли на рынке институциональные продукты с кредитным плечом. Задержки не только касаются XRP, но и служат индикатором общего отношения SEC к высокорисковым криптопродуктам в ближайшем будущем.

На момент анализа, цена XRP составляет $1.428. На дневном графике наблюдается бычье пересечение 9-дневной и 21-дневной скользящих средних, впервые с августовского пика. Цена актива находится чуть выше этих средних, что может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Исторически такие пересечения приводили к значимым движениям цены в соответствующем направлении.

«GraniteShares 3x leveraged $XRP ETFs delayed until May 07, 2026.» — RippleXity

Однако, несмотря на эти технические сигналы, общая структура рынка XRP остается сложной. С августа актив находится в нисходящем тренде, формируя более низкие максимумы от $3.40 до февральского минимума около $1.07. Текущее восстановление все еще значительно ниже предыдущих важных уровней сопротивления.

Непосредственным потолком для XRP выступает зона $1.50, которая сдерживает рост цены на протяжении нескольких недель. Выше этого уровня, в диапазоне от $1.90 до $2.00, сосредоточено значительное сопротивление. Если бычье пересечение скользящих средних сохранится и цена уверенно преодолеет $1.50, это может стать сигналом к реальному развороту тренда, а не простому отскоку в рамках нисходящего движения. До тех пор, пока $1.50 не будет пробит, а скользящие средние не останутся в бычьем положении, текущая ситуация расценивается как восстановление внутри нисходящего тренда.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и СНГ, следящих за рынком криптовалют, задержки с запуском ETF подчеркивают сохраняющуюся регуляторную неопределенность на западных рынках. Это может влиять на общие настроения и потоки капитала в криптоиндустрии. Хотя прямые инвестиции в эти ETF могут быть недоступны для всех, косвенное влияние на цену XRP и других активов через глобальный рынок ощутимо.

Майнерам, особенно тем, кто работает с ASIC-оборудованием, эти новости не оказывают прямого влияния на их операционную деятельность. Однако они могут служить индикатором общего состояния рынка и потенциальных изменений в ценах активов, что важно для планирования доходности и стратегии. В условиях задержек крупных институциональных продуктов, капитал может перетекать в более рискованные и быстрорастущие активы, что создает новые возможности, но и увеличивает риски.

В целом, ситуация с ETF от GraniteShares демонстрирует, что регуляторы продолжают тщательно изучать продукты с высоким кредитным плечом в криптопространстве, что может замедлить их широкое распространение, но также способствует формированию более устойчивой и регулируемой среды в долгосрочной перспективе.