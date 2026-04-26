Известный критик биткоина Питер Шифф предупреждает о потенциальной распродаже BTC компанией MicroStrategy из-за её финансовой модели. Растущая эмиссия привилегированных акций STRC с высокой плавающей дивидендной ставкой создает значительную долговую нагрузку, которая может вынудить компанию ликвидировать часть своих биткоин-активов.

Угроза для биткоин-стратегии MicroStrategy

Известный экономист и давний критик цифровых активов Питер Шифф выразил серьезную обеспокоенность по поводу финансовой устойчивости компании Strategy, ранее известной как MicroStrategy. По его мнению, текущая стратегия компании, основанная на агрессивном накоплении биткоина (BTC), сталкивается с критическими рисками, которые могут привести к вынужденной распродаже криптовалютных активов.

Центральной проблемой Шифф называет растущую эмиссию привилегированных акций STRC, которая, по его словам, угрожает не только котировкам материнских бумаг MSTR, но и стабильности самого биткоина. Экономист характеризует финансовую модель предприятия как «структурно нестабильную», указывая на плавающую дивидендную ставку по акциям STRC, которая достигла 11,5% годовых.

Дефицит денежных потоков и долговая нагрузка

Основная претензия Шиффа заключается в том, что биткоин, являясь основным активом компании, не генерирует собственных денежных потоков. При этом держатели привилегированных акций STRC ежеквартально получают доход, основанный на этой высокой годовой ставке. Такая математика, по мнению Шиффа, неизбежно ставит компанию перед сложным выбором: либо ликвидировать часть своих биткоин-активов для покрытия дивидендных выплат, либо постоянно выпускать новые ценные бумаги, чтобы привлечь свежий капитал. Оба варианта создают непрерывное давление на баланс организации.

С момента запуска акций STRC в июле 2025 года, они позволили MicroStrategy профинансировать приобретение примерно 50 792 BTC. Изначально дивидендная доходность составляла 9%, но после семи последовательных повышений она достигла текущих 11,5%. Этот рост подтверждает зависимость бизнес-модели компании от внешнего финансирования, а не от операционной деятельности.

Зависимость от внешнего финансирования и системные риски

Только за 2026 год корпорация приобрела 64 948 биткоинов до выпуска последнего транша ценных бумаг. Это значительно превышает исторические темпы покупок, что, по мнению Шиффа, возможно лишь при условии постоянного притока капитала с открытых рынков и сохранении спроса на акции, предлагающие высокую доходность.

Каждый новый выпуск акций STRC увеличивает долговую нагрузку компании. MicroStrategy приходится покрывать все большую долю своих обязательств за счет внешних источников. Другие аналитики также выражают опасения относительно поведения этих ценных бумаг в периоды стресса на кредитных рынках, что может усугубить финансовое положение компании.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для российских и СНГ-инвесторов, а также майнеров, ситуация вокруг MicroStrategy является важным индикатором рыночных настроений и потенциальных рисков. MicroStrategy — крупнейший публичный держатель биткоина, и любые действия компании, особенно крупномасштабные продажи, могут оказать существенное влияние на цену BTC. Если прогноз Питера Шиффа сбудется, и MicroStrategy будет вынуждена продавать биткоины, это может привести к краткосрочному снижению цены первой криптовалюты. Майнерам следует учитывать такие сценарии при планировании своей деятельности и оценке окупаемости оборудования. Диверсификация портфеля и внимательное отслеживание новостей от крупных институциональных игроков остаются ключевыми элементами стратегии в условиях волатильного крипторынка.