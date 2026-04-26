Резкое падение мемкоина TRUMP на фоне инцидента

В минувшую субботу, 20 апреля, курс мемкоина Official Trump (TRUMP) продемонстрировал значительное снижение, потеряв 14% своей стоимости. Это падение произошло на фоне тревожного инцидента в Вашингтоне, округ Колумбия, где вооруженный злоумышленник прорвался через контрольно-пропускной пункт Секретной службы США. Событие привело к экстренной эвакуации экс-президента Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и других высокопоставленных чиновников из отеля Washington Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCD).

Инцидент произошел примерно в 20:36 по местному времени, когда 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии открыл огонь возле пункта охраны. Одна из пуль попала в бронежилет агента Секретной службы. Пострадавший агент находится в стабильном состоянии. Правоохранительные органы оперативно задержали Аллена, который, по их словам, действовал самостоятельно. При нем были обнаружены дробовик, пистолет и нож. Слушание по его делу в федеральном суде назначено на понедельник.

Реакция рынка и общая динамика политических токенов

Несмотря на то, что Дональд Трамп позже прокомментировал ситуацию, назвав нападавшего «одиноким волком», его обращение к инвесторам на гала-вечере в Мар-а-Лаго не смогло предотвратить падение курса TRUMP. К воскресенью стоимость монеты стабилизировалась на уровне около $2,63. Однако это значение на 96% ниже пикового показателя в $73,43, зафиксированного в январе 2025 года. Суточный объем торгов токеном составил $597 млн.

Этот инцидент стал частью сложного месяца для активов, связанных с семьей Трампа. Например, токен управления World Liberty Financial (WLFI) торговался в воскресенье по цене около $0,075, что на 82% ниже его сентябрьского максимума. Споры вокруг кредитования и обвинения в мошенничестве со стороны инвестора Джастина Сана также оказали давление на держателей этих активов.

Контраст с динамикой биткоина и перспективы

В то время как политически ориентированные мемкоины испытывают турбулентность, биткоин (BTC) продемонстрировал устойчивость. На выходных главная криптовалюта удерживала свои позиции на уровне $77 508. За апрель BTC вырос примерно на 13%, что свидетельствует о его независимости от политических событий. Основными драйверами роста биткоина трейдеры называют переговоры о прекращении огня в Иране и крупные покупки BTC компанией MicroStrategy на сумму $2,5 млрд.

Участники рынка продолжают внимательно следить за развитием ситуации. Эксперты отмечают, что проблемы безопасности могут повлиять на интерес к политическим активам. Тем не менее, предстоящее криптомероприятие в Мар-а-Лаго, несмотря на субботнее падение котировок, по-прежнему привлекает внимание крупных инвесторов.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ, интересующихся криптовалютами, ситуация с мемкоином TRUMP служит напоминанием о высокой волатильности и спекулятивном характере подобных активов. Их стоимость может быть крайне чувствительна к новостному фону, особенно к событиям, связанным с персоной, в честь которой назван токен. Инвестиции в такие активы сопряжены с повышенными рисками и требуют тщательного анализа. Майнерам этот инцидент напрямую не касается, так как он не влияет на технические аспекты добычи криптовалют или их фундаментальную ценность, но косвенно может влиять на общие настроения на рынке, что в свою очередь может отразиться на ценах добываемых активов.