Новое исследование, проведённое Nomura и её подразделением Laser Digital, выявило растущий интерес институциональных инвесторов к криптовалютам. Согласно данным опроса, 65% респондентов рассматривают цифровые активы как важный инструмент для диверсификации своих инвестиционных портфелей.

Исследование охватило более 500 институциональных инвесторов из различных регионов мира, включая Северную Америку, Европу и Азию. Основными факторами, способствующими росту интереса к криптовалютам, стали улучшение регуляторной среды и появление новых финансовых продуктов, таких как биржевые фонды (ETF) и деривативы.

Регуляторная ясность, особенно в ключевых юрисдикциях, таких как США и ЕС, играет важную роль в укреплении доверия институциональных игроков. Это позволяет крупным инвесторам более уверенно включать криптовалюты в свои стратегии, несмотря на историческую волатильность рынка.

Кроме того, исследование подчеркивает, что институциональные инвесторы всё чаще рассматривают криптовалюты не только как спекулятивный актив, но и как долгосрочный инструмент хеджирования рисков. Это свидетельствует о зрелости рынка и его интеграции в традиционную финансовую систему.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов данное исследование подтверждает тренд на легитимизацию криптовалют как части глобальной финансовой системы. Увеличение интереса со стороны институциональных игроков может привести к снижению волатильности рынка и повышению его стабильности. Однако важно учитывать, что регуляторная среда в России и странах СНГ всё ещё находится в стадии формирования, что требует осторожности при инвестировании.