Питер Шифф обвинил Трампа в рыночных манипуляциях

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил о деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало рост цен на акции, криптовалюты и товарные рынки. Однако известный экономист Питер Шифф считает, что эти заявления были сделаны с целью манипулирования рынком.

Шифф утверждает, что Трамп использовал свои публичные выступления для того, чтобы инсайдеры могли заработать миллиарды долларов. По мнению экономиста, подобные действия подрывают доверие к рынкам и создают неравные условия для участников.

Реакция рынка на заявления Трампа была мгновенной. Рост наблюдался как на традиционных фондовых биржах, так и на криптовалютных площадках. Однако Шифф предупреждает, что такие скачки цен могут быть краткосрочными и не отражать реального состояния экономики.

Ситуация вызывает вопросы о прозрачности и честности рынков. Шифф призывает регуляторов обратить внимание на подобные случаи и принять меры для предотвращения манипуляций в будущем.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров важно учитывать, что подобные заявления могут влиять на краткосрочную волатильность рынка. Рекомендуется сохранять осторожность и не принимать поспешных решений на основе новостей, которые могут быть частью рыночных манипуляций.