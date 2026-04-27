Израильские регуляторы одобрили стейблкоин BILS, привязанный к шекелю

Израильская криптовалютная биржа Bits of Gold получила официальное разрешение от регуляторов на запуск стейблкоина BILS, который будет привязан к национальной валюте — израильскому шекелю. Это решение стало кульминацией двухлетней пилотной программы, в ходе которой проект BILS активно тестировался на блокчейне Solana.

Одобрение BILS знаменует собой важный шаг в интеграции цифровых активов в финансовую систему Израиля. Стейблкоины, благодаря своей стабильной стоимости, являются мостом между традиционными финансами и миром криптовалют, предлагая преимущества блокчейна без волатильности, присущей большинству криптоактивов. Для израильского рынка это означает появление регулируемого инструмента для расчетов и хранения стоимости в цифровой форме, что может стимулировать развитие местной криптоиндустрии.

Bits of Gold, основанная в 2013 году, является одной из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж в Израиле. Компания получила лицензию поставщика финансовых услуг от Управления рынка капитала, страхования и сбережений Израиля ещё в 2022 году, что подчеркивает её стремление к соблюдению регуляторных требований. Запуск BILS является логичным продолжением этой стратегии, направленной на предоставление регулируемых и безопасных криптопродуктов для своих клиентов. Выбор блокчейна Solana для реализации проекта BILS обусловлен его высокой пропускной способностью и низкими комиссиями, что критически важно для создания эффективного платежного средства.

Внедрение стейблкоина, привязанного к шекелю, может иметь далекоидущие последствия для финансовой экосистемы Израиля. Это открывает новые возможности для трансграничных платежей, упрощает доступ к децентрализованным финансовым услугам (DeFi) для местных пользователей и может способствовать снижению транзакционных издержек. Кроме того, наличие регулируемого стейблкоина может привлечь институциональных инвесторов, которые ранее воздерживались от участия в крипторынке из-за отсутствия четких правовых рамок и стабильных активов.

Что это значит для рынка СНГ и России?

Одобрение стейблкоина BILS в Израиле демонстрирует глобальную тенденцию к легализации и регулированию криптовалют. Для стран СНГ и России, где вопрос регулирования стейблкоинов и цифровых валют находится в активной стадии обсуждения, этот прецедент может служить примером успешной интеграции. Это показывает, что при наличии четких правил и сотрудничества с регуляторами возможно создание надежных и полезных финансовых инструментов на основе блокчейна. В условиях поиска альтернативных платежных систем и развития цифровых финансовых активов, опыт Израиля может быть полезен для формирования собственной регуляторной базы и стимулирования инноваций в регионе.