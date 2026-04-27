СРОЧНО Лидеры индустрии инвестируют сотни миллионов в спасение пользователей Aave после крупного взлома
Магазин
LIVE
BTC $77,187 ▼ 2.28% ETH $2,302 ▼ 3.50% BNB $626.42 ▼ 1.69% SOL $84.46 ▼ 3.37% XRP $1.4000 ▼ 2.83% TON $1.3100 ▼ 0.44%
Регулирование 1 мин

В Израиле одобрен стейблкоин BILS, привязанный к шекелю

Израильские регуляторы дали зелёный свет стейблкоину BILS, привязанному к национальному шекелю. Проект реализован биржей Bits of Gold после двухлетнего пилотного этапа на блокчейне Solana.

#SOL
Израильская криптовалютная биржа Bits of Gold получила официальное разрешение от регуляторов на запуск стейблкоина BILS, который будет привязан к национальной валюте — израильскому шекелю. Это решение стало кульминацией двухлетней пилотной программы, в ходе которой проект BILS активно тестировался на блокчейне Solana.

Одобрение BILS знаменует собой важный шаг в интеграции цифровых активов в финансовую систему Израиля. Стейблкоины, благодаря своей стабильной стоимости, являются мостом между традиционными финансами и миром криптовалют, предлагая преимущества блокчейна без волатильности, присущей большинству криптоактивов. Для израильского рынка это означает появление регулируемого инструмента для расчетов и хранения стоимости в цифровой форме, что может стимулировать развитие местной криптоиндустрии.

Bits of Gold, основанная в 2013 году, является одной из старейших и наиболее известных криптовалютных бирж в Израиле. Компания получила лицензию поставщика финансовых услуг от Управления рынка капитала, страхования и сбережений Израиля ещё в 2022 году, что подчеркивает её стремление к соблюдению регуляторных требований. Запуск BILS является логичным продолжением этой стратегии, направленной на предоставление регулируемых и безопасных криптопродуктов для своих клиентов. Выбор блокчейна Solana для реализации проекта BILS обусловлен его высокой пропускной способностью и низкими комиссиями, что критически важно для создания эффективного платежного средства.

Внедрение стейблкоина, привязанного к шекелю, может иметь далекоидущие последствия для финансовой экосистемы Израиля. Это открывает новые возможности для трансграничных платежей, упрощает доступ к децентрализованным финансовым услугам (DeFi) для местных пользователей и может способствовать снижению транзакционных издержек. Кроме того, наличие регулируемого стейблкоина может привлечь институциональных инвесторов, которые ранее воздерживались от участия в крипторынке из-за отсутствия четких правовых рамок и стабильных активов.

Что это значит для рынка СНГ и России?

Одобрение стейблкоина BILS в Израиле демонстрирует глобальную тенденцию к легализации и регулированию криптовалют. Для стран СНГ и России, где вопрос регулирования стейблкоинов и цифровых валют находится в активной стадии обсуждения, этот прецедент может служить примером успешной интеграции. Это показывает, что при наличии четких правил и сотрудничества с регуляторами возможно создание надежных и полезных финансовых инструментов на основе блокчейна. В условиях поиска альтернативных платежных систем и развития цифровых финансовых активов, опыт Израиля может быть полезен для формирования собственной регуляторной базы и стимулирования инноваций в регионе.

Частые вопросы

Что такое стейблкоин BILS?
BILS — это новый стейблкоин, привязанный к израильскому шекелю (ILS) в соотношении 1:1, который был разработан и запущен криптовалютной биржей Bits of Gold на блокчейне Solana.
Почему одобрение BILS важно для Израиля?
Одобрение BILS регуляторами Израиля является значимым шагом к интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему, предоставляя регулируемый и стабильный инструмент для расчетов и инвестиций в криптовалютном пространстве.
Какие последствия это может иметь для крипторынка в СНГ?
Пример Израиля с регулируемым стейблкоином может послужить прецедентом и ориентиром для стран СНГ и России в разработке собственного законодательства по цифровым активам, демонстрируя возможности для легализации и внедрения подобных инструментов.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

