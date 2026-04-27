Операторы криптоматов и владельцы бизнеса в Теннесси должны привести свою деятельность в соответствие с новым законом до 1 июля, иначе им грозят штрафы и тюремное заключение. Закон фактически запрещает работу большинства криптоматов в штате.

В Теннесси вводится запрет на криптоматы с 1 июля

С 1 июля 2024 года в американском штате Теннесси вступает в силу новый закон, который существенно ужесточает регулирование криптоматов, фактически приводя к их запрету для большинства операторов. Предприятиям, размещающим эти устройства, и их операторам предписано привести свою деятельность в полное соответствие с новыми требованиями до указанной даты, в противном случае им грозят серьёзные санкции, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение.

Новый закон, известный как House Bill 2643/Senate Bill 2684, был подписан губернатором Теннесси Биллом Ли в апреле текущего года. Он вносит поправки в существующее законодательство штата, касающееся денежных переводов, и требует от операторов криптоматов получения лицензии на денежные переводы. Однако ключевая проблема заключается в том, что закон определяет «виртуальную валюту» как «денежную стоимость», а не как «деньги». Это различие имеет решающее значение, поскольку лицензии на денежные переводы выдаются для операций с фиатными валютами, а не с цифровыми активами.

Таким образом, операторы криптоматов, которые обменивают фиатные деньги на криптовалюту и наоборот, оказываются в правовом вакууме. Они не могут получить лицензию на денежные переводы для операций с виртуальной валютой, поскольку закон не признаёт её деньгами в контексте этой лицензии. Это делает их деятельность нелегальной с 1 июля. Данное регулирование значительно отличается от подхода других штатов, где криптоматы рассматриваются как обычные финансовые киоски, подлежащие стандартному лицензированию.

По данным Coin ATM Radar, на территории Теннесси на данный момент функционирует более 1600 криптоматов. Это делает штат одним из крупнейших рынков для подобных устройств в США. Запрет затронет тысячи предприятий, которые размещают эти машины, и миллионы пользователей, которые использовали их для покупки и продажи криптовалют. Операторы криптоматов, такие как Bitcoin Depot, уже выразили обеспокоенность по поводу новых правил, отмечая, что они создают неопределенность и могут вынудить их прекратить деятельность в штате.

Введение таких строгих мер может быть связано с опасениями регуляторов по поводу использования криптоматов для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и уклонения от налогов. Несмотря на то, что многие операторы внедряют процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег), власти Теннесси, по всей видимости, решили пойти по пути полного запрета, не найдя компромиссных решений для регулирования. Это решение может стать прецедентом для других штатов, которые также рассматривают ужесточение контроля над криптовалютной инфраструктурой.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ данная новость имеет косвенное, но важное значение. Тенденции в регулировании криптовалют в США часто влияют на мировые подходы. Ужесточение правил в одном из крупнейших штатов может сигнализировать о растущем давлении на криптоиндустрию в целом, что потенциально может привести к снижению ликвидности и доступности криптовалютных операций в других регионах. Хотя прямой запрет криптоматов в Теннесси не влияет на деятельность российских майнеров, он подчёркивает риски, связанные с регуляторной неопределённостью и потенциальным ужесточением контроля за оборотом цифровых активов по всему миру. Это также может повлиять на общую динамику рынка, поскольку снижение доступности криптовалют для розничных пользователей в США может отразиться на ценах и объёмах торгов.