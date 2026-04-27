Канада ужесточает правила: криптовалютные пожертвования в политику под запретом

Канадский парламент активно продвигает законопроект C-51, направленный на реформирование избирательного законодательства страны. Ключевым нововведением является полный запрет на использование криптовалют для финансирования политических кампаний и партий. Эта инициатива, представленная министром демократических институтов Домиником Лебланом, призвана повысить прозрачность избирательного процесса и предотвратить потенциальные риски, связанные с анонимностью и трансграничным характером цифровых активов.

Предложенные поправки к Закону о выборах Канады предусматривают, что политические партии, ассоциации и кандидаты не смогут принимать пожертвования в виде криптовалют. Это решение принято на фоне более широких усилий Канады по регулированию рынка цифровых активов, включая стейблкоины и другие виды криптовалют. Правительство стремится создать комплексную нормативно-правовую базу, которая бы обеспечивала защиту инвесторов, боролась с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также способствовала инновациям в финтех-секторе.

В настоящее время канадское законодательство уже запрещает пожертвования в натуральной форме, если их стоимость не может быть легко определена. Криптовалюты, с их волатильностью и сложностью оценки, подпадают под эту категорию. Законопроект C-51 лишь формализует и уточняет этот запрет, явно указывая на цифровые активы как на неприемлемый вид пожертвований. Это решение согласуется с глобальными тенденциями, где многие страны сталкиваются с вызовами, связанными с интеграцией криптовалют в традиционные финансовые и политические системы.

Доминик Леблан подчеркнул, что цель законопроекта — обеспечить честность и открытость выборов. «Мы должны гарантировать, что все пожертвования в политические кампании являются прозрачными и соответствуют нашим демократическим принципам», — заявил он. Этот шаг демонстрирует осторожный подход канадских властей к криптовалютам в контексте политического финансирования, несмотря на их общую открытость к регулированию и развитию криптоиндустрии.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и СНГ данная новость, хотя и касается канадского законодательства, является важным индикатором глобальных регуляторных трендов. Она показывает, что правительства по всему миру активно ищут способы интегрировать или ограничить криптовалюты в различных сферах, особенно там, где требуется высокая степень прозрачности и подотчетности, как в случае с политическим финансированием. Подобные запреты могут сигнализировать о дальнейшем ужесточении требований к отслеживаемости и идентификации владельцев криптоактивов, что потенциально может повлиять на анонимность и свободу оборота криптовалют в будущем. Майнерам стоит учитывать, что усиление регуляторного давления в развитых странах часто приводит к аналогичным инициативам и в других юрисдикциях, включая страны СНГ, где вопросы регулирования криптовалют также находятся в активной фазе обсуждения.