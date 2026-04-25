В США вынесен приговор одному из участников масштабной схемы криптомошенничества, в результате которой пострадавшие потеряли более $263 миллионов. Осужденный проведет 70 месяцев в федеральной тюрьме.

Приговор за многомиллионное криптомошенничество

Министерство юстиции США объявило о вынесении приговора одному из фигурантов крупной схемы криптомошенничества. Мужчина, имя которого не раскрывается в данном контексте, приговорен к 70 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме. Ему также предстоит выплатить компенсацию в размере 142 500 долларов США. Это решение является частью усилий властей по борьбе с организованной киберпреступностью в сфере криптовалют.

Преступная группа, в которой состоял осужденный, специализировалась на так называемых «романтических» мошенничествах и схемах «забоя свиней» (pig butchering). Эти методы предполагают установление доверительных отношений с жертвой, часто через социальные сети или приложения для знакомств, а затем убеждение её инвестировать средства в поддельные криптовалютные платформы. В результате этих махинаций мошенникам удалось похитить у инвесторов более 263 миллионов долларов США.

Похищенные средства активно использовались злоумышленниками для приобретения предметов роскоши и дорогостоящей недвижимости. Это свидетельствует о хорошо организованном характере преступной деятельности и стремлении легализовать незаконно полученные доходы. Расследование показало, что мошенники тратили десятки миллионов долларов на роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия и элитные объекты недвижимости, что является типичным признаком подобных схем.

Данный приговор стал результатом длительного расследования, проведенного совместно с ФБР и другими правоохранительными органами. Он подчеркивает серьезность, с которой американские власти относятся к преступлениям в сфере цифровых активов. Подобные действия направлены на защиту инвесторов и поддержание доверия к криптовалютному рынку, который продолжает привлекать значительные объемы капитала.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Этот случай служит важным напоминанием о высоких рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты, особенно через непроверенные платформы и по рекомендациям незнакомых людей. Для инвесторов из России и стран СНГ крайне важно проявлять бдительность и тщательно проверять любую информацию, касающуюся инвестиционных предложений в криптоактивы. Всегда используйте только проверенные и регулируемые биржи, а также остерегайтесь схем, обещающих нереально высокую доходность. Майнерам следует помнить, что безопасность их активов начинается с выбора надежного оборудования и пулов, а также с защиты своих цифровых кошельков от фишинга и мошенничества. Регулирование крипторынка в России и СНГ находится на стадии формирования, что делает инвесторов ещё более уязвимыми перед лицом мошенников. Поэтому самообразование и осторожность остаются лучшими инструментами защиты.