Биткойн-сообщество критикует понимание сети ВМС США

Биткойн-энтузиасты выразили скепсис по поводу уровня понимания сети ВМС США после показаний адмирала Сэмюэля Папаро в Сенате.

Военные США и биткойн: сообщество сомневается в глубине понимания

Недавние показания адмирала ВМС США Сэмюэля Папаро перед Сенатом вызвали волну критики и скептицизма в биткойн-сообществе. Многие наблюдатели, включая известного биткойн-энтузиаста Мэттью Краттера, выразили мнение, что заявления адмирала о биткойне демонстрируют поверхностное понимание технологии, сравнивая их с работой «стажера».

В ходе слушаний, состоявшихся 23 апреля, адмирал Папаро, который является кандидатом на должность главы Индо-Тихоокеанского командования США, затронул тему использования биткойна и других криптовалют. Он отметил, что «противники» США, такие как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, активно применяют криптовалюты для обхода санкций и финансирования своей деятельности. Адмирал подчеркнул, что эти страны используют «децентрализованный, анонимный характер» криптовалют для поддержания своих экономик и финансирования военных операций. Он также упомянул, что криптовалюты могут быть использованы для «отмывания денег» и «финансирования терроризма», что, по его словам, является серьезной угрозой для национальной безопасности США.

Однако именно эти формулировки вызвали недоумение у многих биткойнеров. В частности, утверждение об «анонимном характере» биткойна часто оспаривается экспертами, которые указывают на псевдонимность сети. Все транзакции в блокчейне биткойна публичны и отслеживаемы, что позволяет аналитическим компаниям деанонимизировать пользователей при наличии достаточных данных. Это делает биткойн менее подходящим инструментом для полностью анонимных операций по сравнению с некоторыми другими криптовалютами, ориентированными на конфиденциальность. Кроме того, использование биткойна для обхода санкций, хотя и возможно в теории, на практике сталкивается с серьезными препятствиями из-за его прозрачности и ограниченной ликвидности на крупных централизованных биржах, которые соблюдают регуляторные требования.

Мэттью Краттер в своем комментарии подчеркнул, что подобные заявления демонстрируют отсутствие глубокого понимания фундаментальных принципов работы биткойна. Он выразил сожаление, что такие важные вопросы обсуждаются на столь высоком уровне с использованием устаревших или неточных представлений о технологии. Другие члены сообщества также отметили, что подобные высказывания могут ввести в заблуждение законодателей и общественность, формируя искаженное представление о реальных угрозах и возможностях, связанных с криптовалютами.

Что это значит для России и СНГ

Для стран СНГ и России, где вопросы регулирования криптовалют и их использования также стоят остро, подобные дискуссии в США имеют важное значение. Неточности в понимании технологии на государственном уровне могут привести к принятию неэффективных или чрезмерно строгих регуляторных мер, которые будут препятствовать развитию инноваций, вместо того чтобы контролировать реальные риски. В условиях усиливающегося давления санкций, правительствам стран СНГ и России важно иметь точное представление о возможностях и ограничениях криптовалют, чтобы разрабатывать адекватные стратегии. Для майнеров и инвесторов в регионе это означает необходимость внимательно следить за риторикой и законодательными инициативами, поскольку они могут существенно повлиять на условия работы и инвестиционный климат. Понимание того, как биткойн воспринимается и анализируется на международной арене, позволяет лучше прогнозировать потенциальные изменения в регулировании и адаптироваться к ним.

Частые вопросы

Что именно сказал адмирал Папаро о биткойне?
Адмирал заявил, что «противники» США, включая Китай, Россию, Иран и Северную Корею, используют «децентрализованный, анонимный характер» криптовалют для обхода санкций, финансирования своей деятельности и отмывания денег.
Почему биткойн-сообщество критикует эти заявления?
Критика связана с утверждением об «анонимном характере» биткойна, который на самом деле является псевдонимным, а все транзакции публичны. Это делает биткойн менее подходящим для полностью анонимных операций, чем предполагается.
Как это может повлиять на майнеров и инвесторов в России и СНГ?
Неточное понимание биткойна на государственном уровне может привести к неэффективному регулированию, что повлияет на условия работы и инвестиционный климат. Важно следить за риторикой и законодательными инициативами для адаптации к изменениям.

