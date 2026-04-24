Трамп критикует рынки предсказаний на фоне скандала с Polymarket

Бывший президент США Дональд Трамп недавно высказался о рынках предсказаний, заявив, что он «никогда не был их большим сторонником» и что мир становится похожим на «казино». Это заявление прозвучало на фоне громкого дела, связанного с военнослужащим США, которому предъявлены обвинения в инсайдерской торговле и ставках на платформе Polymarket. Инцидент вновь привлек внимание к рискам, связанным с децентрализованными рынками предсказаний, и их потенциальному влиянию на общественную мораль и законность.

Обвиняемый, имя которого не раскрывается в целях безопасности, предположительно использовал инсайдерскую информацию, полученную в ходе службы, для совершения ставок на Polymarket. В частности, речь идет о ставках, касающихся политического будущего Николаса Мадуро, президента Венесуэлы. Подобные действия, если они будут доказаны, представляют собой серьезное нарушение воинской дисциплины и федерального законодательства, касающегося инсайдерской торговли. Этот случай подчеркивает двойственную природу децентрализованных платформ: с одной стороны, они предлагают новые возможности для прогнозирования событий, с другой — создают риски злоупотреблений и неправомерного использования конфиденциальной информации.

Polymarket — это децентрализованная платформа для рынков предсказаний, работающая на блокчейне. Она позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до спортивных состязаний и экономических показателей. Платформа позиционирует себя как инструмент для агрегации коллективного интеллекта и прогнозирования будущего. Однако отсутствие централизованного контроля и анонимность участников могут создавать благоприятную почву для инсайдерской торговли и манипуляций, что вызывает опасения у регуляторов и политиков.

Заявление Трампа отражает растущую обеспокоенность среди политического истеблишмента по поводу нерегулируемых финансовых инструментов и их потенциального влияния на традиционные институты. Сравнение мира с «казино» указывает на восприятие этих рынков как спекулятивных и рискованных, способных подорвать доверие к финансовой системе и государственным структурам. Этот инцидент может стать прецедентом для более строгого регулирования децентрализованных платформ и рынков предсказаний в будущем, особенно в контексте национальной безопасности и использования инсайдерской информации.

«Я никогда не был большим сторонником рынков предсказаний», — заявил Дональд Трамп, выражая свое отношение к подобным платформам.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и стран СНГ этот инцидент служит важным напоминанием о рисках, связанных с децентрализованными платформами, особенно теми, которые предлагают ставки на исход событий. Несмотря на отсутствие прямого регулирования подобных платформ в большинстве стран СНГ, участие в них может повлечь за собой юридические последствия, особенно если речь идет об использовании инсайдерской информации или нарушении законодательства других юрисдикций. Внимательное изучение условий использования и правовых аспектов каждой платформы является критически важным. Кроме того, подобные скандалы могут усилить давление на регуляторов по всему миру, включая Россию, что потенциально приведет к ужесточению контроля над децентрализованными финансовыми инструментами и рынками предсказаний.